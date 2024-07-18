Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ankara'da gerçekleştiriliyor.
Ankara'daki JW Marriott Hotel'de saat 11.00'de başlayan toplantıda mali genel kurulun yanı sıra başkanlık seçimi de yapılacak. Seçimde 321 delege oy kullanma hakkına sahip bulunuyor.
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12.13 Mehmet Baykan: "Başkan adaylarının, adaylık imzalarının içerisinde mükerrer imza varsa bunların tespiti, sayımı ve kontroller için yarım saat genel kurula ara verilmiştir."
1148 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Divan Kurulu Başkanlığı seçimi için oy kullanmadı.
11.48 TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın Divan Başkanlığı için Mehmet Baykan'a 146 oy verildiği duyuruldu ve Baykan, Divan Başkanı seçildi.
11.46 TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın Divan Başkanlığı için Murat Sancak'a 84 oy verildiği duyuruldu.
11.44 Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Divan Başkanı seçimine yapılan itirazlar sonrasında "Arkadaşlar böyle olmaz, daha şimdiden başladınız baskıya" şeklinde tepki gösterdi.
11.40 Mehmet Baykan, TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın Divan Başkanı olarak ilan edildi; İbrahim Hacıosmanoğlu ve ekibi itiraz etti.
11.37 Genel Kurul Divan Başkanlığı için Mehmet Baykan ve Murat Sancak önerildi.
11.30 Olağanüstü güvenlik önlemleri nedeniyle delegeler kongre salonuna geç girdi ve 11.30'da toplantı yeterlilik sayısı sağlanarak kurul başlatıldı.
GENEL KURULUN GÜNDEMİ
1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihlerini kapsayan dönemin hesap ve faaliyetlerinin ibraya sunulacağı genel kurulda ayrıca 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 dönemini kapsayan bütçe de onaya sunulacak. İbra ve bütçe oylamasının ardından başkanlık seçimi yapılacak.
TFF'nin Genel Kurul çağrısına göre, kongrenin toplanmasına ilişkin esaslara binaen ilk toplantıda salt çoğunluk (161 delege) aranacak. İlk gün çoğunluk sağlanamazsa genel kurul bir gün sonra delege tam sayısının 3'te biriyle (107) toplanabilecek. İkinci oturumda da çoğunluğun olmaması halinde genel kurul 26 Temmuz'da çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.
3 BAŞKAN ADAYININ BAŞVURUSU KABUL EDİLDİ
TFF, başkanlık seçimi için adaylık başvuru süresinin (11 Temmuz) tamamlanmasının ardından 12 Temmuz'da yaptığı açıklamada; mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başvurularının kabul edildiğini duyurmuştu.
10 Temmuz'da adaylık başvurusunun kabul edildiğini açıklayan Servet Yardımcı, 11 Temmuz'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada başkan adaylığından çekildiğini belirtmişti.
Söz konusu 3 adayın başkanlık seçimine girebilmesi için kongre günü Genel Kurul Divanı'na, delegelerin 5'te 1'inden (65 delege) alacakları ıslak imzalı destekleri sunmaları gerekiyor. Her delege bir başkan adayı için imza verebiliyor.
Yeni seçilecek TFF Başkanı, Haziran 2027'ye kadar görev yapacak.
Ankara'daki JW Marriott Hotel'de saat 11.00'de başlayan toplantıda mali genel kurulun yanı sıra başkanlık seçimi de yapılacak. Seçimde 321 delege oy kullanma hakkına sahip bulunuyor.
GELİŞMELER CANLI OLARAK SPORX'TE!
12.13 Mehmet Baykan: "Başkan adaylarının, adaylık imzalarının içerisinde mükerrer imza varsa bunların tespiti, sayımı ve kontroller için yarım saat genel kurula ara verilmiştir."
1148 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Divan Kurulu Başkanlığı seçimi için oy kullanmadı.
11.48 TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın Divan Başkanlığı için Mehmet Baykan'a 146 oy verildiği duyuruldu ve Baykan, Divan Başkanı seçildi.
11.46 TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın Divan Başkanlığı için Murat Sancak'a 84 oy verildiği duyuruldu.
11.44 Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Divan Başkanı seçimine yapılan itirazlar sonrasında "Arkadaşlar böyle olmaz, daha şimdiden başladınız baskıya" şeklinde tepki gösterdi.
11.40 Mehmet Baykan, TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın Divan Başkanı olarak ilan edildi; İbrahim Hacıosmanoğlu ve ekibi itiraz etti.
11.37 Genel Kurul Divan Başkanlığı için Mehmet Baykan ve Murat Sancak önerildi.
11.30 Olağanüstü güvenlik önlemleri nedeniyle delegeler kongre salonuna geç girdi ve 11.30'da toplantı yeterlilik sayısı sağlanarak kurul başlatıldı.
GENEL KURULUN GÜNDEMİ
1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihlerini kapsayan dönemin hesap ve faaliyetlerinin ibraya sunulacağı genel kurulda ayrıca 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 dönemini kapsayan bütçe de onaya sunulacak. İbra ve bütçe oylamasının ardından başkanlık seçimi yapılacak.
TFF'nin Genel Kurul çağrısına göre, kongrenin toplanmasına ilişkin esaslara binaen ilk toplantıda salt çoğunluk (161 delege) aranacak. İlk gün çoğunluk sağlanamazsa genel kurul bir gün sonra delege tam sayısının 3'te biriyle (107) toplanabilecek. İkinci oturumda da çoğunluğun olmaması halinde genel kurul 26 Temmuz'da çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.
3 BAŞKAN ADAYININ BAŞVURUSU KABUL EDİLDİ
TFF, başkanlık seçimi için adaylık başvuru süresinin (11 Temmuz) tamamlanmasının ardından 12 Temmuz'da yaptığı açıklamada; mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başvurularının kabul edildiğini duyurmuştu.
10 Temmuz'da adaylık başvurusunun kabul edildiğini açıklayan Servet Yardımcı, 11 Temmuz'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada başkan adaylığından çekildiğini belirtmişti.
Söz konusu 3 adayın başkanlık seçimine girebilmesi için kongre günü Genel Kurul Divanı'na, delegelerin 5'te 1'inden (65 delege) alacakları ıslak imzalı destekleri sunmaları gerekiyor. Her delege bir başkan adayı için imza verebiliyor.
Yeni seçilecek TFF Başkanı, Haziran 2027'ye kadar görev yapacak.
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