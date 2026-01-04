04 Ocak
Leeds United-M. United
1-1
04 Ocak
Sheffield United-Oxford United
0-0ERT
04 Ocak
Güney Afrika-Kamerun
22:00
04 Ocak
Rio Ave-Casa Pia AC
2-068'
04 Ocak
Santa Clara-FC Porto
21:00
04 Ocak
Alverca-Famalicao
23:30
04 Ocak
Birmingham City-Coventry City
3-2
04 Ocak
QPR-Sheffield Wednesday
3-0
04 Ocak
Blackburn Rovers-Charlton Athletic
2-2
04 Ocak
PSG-Paris FC
22:45
04 Ocak
Bristol City-Preston North End
0-2
04 Ocak
Derby County-Wrexham
1-2
04 Ocak
Hull City-Watford
0-0ERT
04 Ocak
Middlesbrough-Southampton
4-0
04 Ocak
Millwall-Swansea City
2-1
04 Ocak
Norwich City-Stoke City
0-2
04 Ocak
Fas-Tanzanya
0-0DA
04 Ocak
Lorient-Metz
0-142'
04 Ocak
Everton-Brentford
2-490'
04 Ocak
Alaves-Real Oviedo
20:30
04 Ocak
Fulham-Liverpool
1-184'
04 Ocak
Newcastle-C.Palace
2-0
04 Ocak
Tottenham-Sunderland
1-1
04 Ocak
M.City-Chelsea
20:30
04 Ocak
Sevilla-Levante
0-3
04 Ocak
Real Madrid-Real Betis
3-181'
04 Ocak
Mallorca-Girona
20:30
04 Ocak
Le Havre-Angers
1-042'
04 Ocak
Real Sociedad-Atletico Madrid
23:00
04 Ocak
Lazio-SSC Napoli
0-2
04 Ocak
Fiorentina-Cremonese
1-0
04 Ocak
Verona-Torino
20:00
04 Ocak
Inter-Bologna
22:45
04 Ocak
Marsilya-Nantes
0-2
04 Ocak
Brest-Auxerre
1-042'
04 Ocak
Portsmouth-Ipswich Town
0-0ERT

CANLI: Süper Kupa öncesi ortak basın toplantısı

Süper Kupa'da Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak maç öncesi ortak basın toplantısı düzenleniyor.

calendar 04 Ocak 2026 19:44 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2026 19:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
CANLI: Süper Kupa öncesi ortak basın toplantısı
Süper Kupa'da Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak maç öncesi ortak basın toplantısı düzenleniyor. Canlı aktarıyoruz.

"FARKLI BİR TARİH OLABİLİRDİ"


Fatih Tekke: "Gaziantep'i bilen biriyim. Gaziantep'te olması güzel. Zamanlama olarak farklı bir tarihte olabilirdi. Oynayan 4 takım için tarih daha makul olabilirdi. Bizim açımızdan zamanlama çok önemli. 9 tane oyuncumuz yok maalesef. Dün ayağından darbe alan Dani sekerek geldi. Serdar hastalandı. Tim iğneyle antrenmana çıktı. Bir sürü dezavantajla geldik. Neticesinde final öncesi bir maç. Trabzonspor olarak bir oyun anlayışımız, formasyonumuz, planımız olacak. Hiçbir mazerete sığınmadan Trabzonspor taraftarlarına bordo mavinin nasıl mücadele ettiğini göstermek istiyoruz. Skordan bağımsız sadece sakatlık olmaması çok çok önemli."

"SIKINTI YAŞAYACAĞIMIZI SÖYLEMİŞTİM"

Fatih Tekke: "Karşımızda çok iyi bir kadro var. Türkiye'nin değil Avrupa'nın en iyi oyuncularının bir arada olduğu bir kadro var. Anlarda her an her şeyi yapabilecek oyuncuları var. Biz de Trabzonspor olarak çıktığımız her maçı bir plan ve duyguyla oynamaya çalışıyoruz. Son Gençlerbirliği maçı hariç oyunun bazı bölümlerinde veya tamamında yansıttığımız bir duygu var. Genç, bir yola çıkmış, eksikleri olan bir takımız. Biz başı dik bu stadyumdan ayrılmak istiyoruz. Bu önemli. Şu an yarışın içindeyiz. Sakatlık ve olabilecek kötü şeyler, Beşiktaş maçından bu yana söylüyorum kimse dinlemiyor, sıkıntı yaşayacağımızı söylemiştim. Zor maç olacak. Tur atlayan biz olmak istiyoruz ama karşımızda da çok iyi bir grup var."

TRANSFER

Fatih Tekke: "Nwakaeme müjdesi bekliyorum. Birkaç tane müjde bekliyorum. 2-3 aydır bunun üzerine çalışıyoruz, yönetim kurulumuz ve başkanımız elinden gelenin son haddinde çalışıyor ama koşullar, istenen rakamlar, devre arası transfer gibi parametreler var, zor. Performansı altında kalan ve göndermek istediğimiz oyuncular var. Zamanlama olarak tüm bunların bir anda hallolması kolay değil. Beşiktaş maçından sonraki süreç kolay değil. Ligin ikinci yarısı başladığında bir nebze rahat hissettirmek istiyorum. Kolay değil, zor. Teknik adam olarak bu durumda olmayı kimse istemez. Değiştiremeyeceğim şeyleri konuşmak istemiyorum ama insanlar ya dinlemiyor ya dinlemek istemiyor. Kimle oynarsak oynayalım, camiamızın bizden istediği duyguyu vermemiz gerekiyor. Takımın durumunu ve potansiyelini hepimiz biliyoruz, en çok ben biliyorum. Şu an yakalandık ama öyle söyleyebilirim."

"ELBETTE MUTLUYUM"

Anthony Nwakaeme: "Elbette mutluyum. 6 ay aradan sonra takımla olacağım. Ben hep takımın yanında ve beraberdim, destek veriyordum. Böylesine maçları, böylesi rakibe karşı oynamak önemli. Çok mutluyuz. Umarım güzel bir maç olacak."

"İYİYİM VE HAZIR HİSSEDİYORUM"

Anthony Nwakaeme: "Antrenmanlarımı uzun süredir sürdürüyordum. İyiyim ve hazır hissediyorum. Kimin oynayacağına karar verecek olan hocamız ama Galatasaray maçını dört gözle bekliyorum."

 

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.