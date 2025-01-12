CANLI: Real Madrid - Barcelona

İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid ile Barcelona, karşı karşıya geliyor.
CANLI SKOR: 1. DEVRE
REAL MADRİD: 1 | 5' Mbappe
BARCELONA: 3 | 21' Lamine Yamal, 36' Lewandowski (P), 39' Raphinha
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İLK 11'LER
CANLI SKOR: 1. DEVRE
REAL MADRİD: 1 | 5' Mbappe
BARCELONA: 3 | 21' Lamine Yamal, 36' Lewandowski (P), 39' Raphinha
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İLK 11'LER
⚽️Dakika 5, Kylian Mbappe. pic.twitter.com/UFr6gSJiOu
— Sporx (@sporx) January 12, 2025
⚽️ Barcelona, Yamal'ın golüyle El Clasico'da eşitliği yakaladı.pic.twitter.com/lLJFa5KyYE
— Sporx (@sporx) January 12, 2025