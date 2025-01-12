CANLI: Real Madrid - Barcelona

İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid ile Barcelona, karşı karşıya geliyor.

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CANLI: Real Madrid - Barcelona
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12 Ocak 2025 21:56
Son güncelleme 12 Ocak 2025 22:40
İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid ile Barcelona, karşı karşıya geliyor.

CANLI SKOR: 1. DEVRE

REAL MADRİD: 1 | 5' Mbappe

BARCELONA: 3 | 21' Lamine Yamal, 36' Lewandowski (P), 39' Raphinha

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