CANLI | Galatasaray - Beşiktaş

Kadın Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray ile Beşiktaş United Payment karşı karşıya geliyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI | Galatasaray - Beşiktaş
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11 Şubat 2024 13:53
Son güncelleme 11 Şubat 2024 15:12
Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Beşiktaş United Payment'i konuk ediyor.

CANLI SKOR - 2. DEVRE

GALATASARAY PETROL OFİSİ: 0
BEŞİKTAŞ UNITED PAYMENT: 0

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Galatasaray Petrol Ofisi geride kalan 19 maçta 46 puan topladı. Sarı-kırmızılılar ligde ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş ise 19 maçta topladığı 32 puanla ligde altıncı sırada bulunuyor.

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