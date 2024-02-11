Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Beşiktaş United Payment'i konuk ediyor.
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BEŞİKTAŞ UNITED PAYMENT: 0
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Galatasaray Petrol Ofisi geride kalan 19 maçta 46 puan topladı. Sarı-kırmızılılar ligde ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş ise 19 maçta topladığı 32 puanla ligde altıncı sırada bulunuyor.
CANLI SKOR - 2. DEVRE
GALATASARAY PETROL OFİSİ: 0
BEŞİKTAŞ UNITED PAYMENT: 0
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR
Galatasaray Petrol Ofisi geride kalan 19 maçta 46 puan topladı. Sarı-kırmızılılar ligde ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş ise 19 maçta topladığı 32 puanla ligde altıncı sırada bulunuyor.