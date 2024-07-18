CANLI | Fenerbahçe - Hull City

Fenerbahçe, Lugano maçı öncesi son hazırlık maçında Hull City ile karşı karşıya geliyor.
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN
CANLI: 1. DEVRE OYNANIYOR
FENERBAHÇE: 0
HULL CITY: 0
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ
Fenerbahçe XI: Livakovic, Osayi, Djiku, Çağlar, Jayden, Bartuğ, Fred, Szymanski, Kent, Tadic, Dzeko
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN
CANLI: 1. DEVRE OYNANIYOR
FENERBAHÇE: 0
HULL CITY: 0
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ
Fenerbahçe XI: Livakovic, Osayi, Djiku, Çağlar, Jayden, Bartuğ, Fred, Szymanski, Kent, Tadic, Dzeko
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU