CANLI | Fenerbahçe - Hull City

Fenerbahçe, Lugano maçı öncesi son hazırlık maçında Hull City ile karşı karşıya geliyor.

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18 Temmuz 2024 20:17
Son güncelleme 18 Temmuz 2024 20:18
Fenerbahçe, Lugano maçı öncesi son hazırlık maçında Hull City ile karşı karşıya geliyor.

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CANLI: 1. DEVRE OYNANIYOR

FENERBAHÇE: 0

HULL CITY: 0

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

Fenerbahçe XI: Livakovic, Osayi, Djiku, Çağlar, Jayden, Bartuğ, Fred, Szymanski, Kent, Tadic, Dzeko

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