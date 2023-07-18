CANLI | Beşiktaş - Mezokovesd

Gelecek sezon çalışmalarına Almanya'da devam eden Beşiktaş ikinci hazırlık maçında Macaristan Ligi ekiplerinden Mezokovesd ile karşılaşıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI | Beşiktaş - Mezokovesd
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18 Temmuz 2023 18:18
Son güncelleme 18 Temmuz 2023 19:00
Beşiktaş, Almanya'daki kampında hazırlık maçında Mezokovesd ile karşılaşıyor.

CANLI SKOR - 1. DEVRE

BEŞİKTAŞ: 0
MEZOKOVESD: 0

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Beşiktaş ilk hazırlık maçında Augsburg ile karşılaşmış ve maç 1-1 berabere bitmişti.

BEŞİKTAŞ'IN 11'İ!

Mert, Roiser, Necip, Omar Colley, Masuaku, Salih, Demir Ege, Gedson, Ghezzal, Muleka, Aboubakar.

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