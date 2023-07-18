Beşiktaş, Almanya'daki kampında hazırlık maçında Mezokovesd ile karşılaşıyor.
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BEŞİKTAŞ: 0
MEZOKOVESD: 0
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Beşiktaş ilk hazırlık maçında Augsburg ile karşılaşmış ve maç 1-1 berabere bitmişti.
BEŞİKTAŞ'IN 11'İ!
Mert, Roiser, Necip, Omar Colley, Masuaku, Salih, Demir Ege, Gedson, Ghezzal, Muleka, Aboubakar.
CANLI SKOR - 1. DEVRE
BEŞİKTAŞ: 0
MEZOKOVESD: 0
SAYFAYI GÜNCELLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
Beşiktaş ilk hazırlık maçında Augsburg ile karşılaşmış ve maç 1-1 berabere bitmişti.
BEŞİKTAŞ'IN 11'İ!
Mert, Roiser, Necip, Omar Colley, Masuaku, Salih, Demir Ege, Gedson, Ghezzal, Muleka, Aboubakar.