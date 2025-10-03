03 Ekim
Antalyaspor-Rizespor
1-245'
03 Ekim
Trabzonspor-Kayserispor
1-0DA
03 Ekim
Boluspor-Esenler Erokspor
1-145'
03 Ekim
Arca Çorum FK-Manisa FK
3-045'
03 Ekim
Hoffenheim-FC Köln
21:30
03 Ekim
Bournemouth-Fulham
22:00
03 Ekim
Osasuna-Getafe
22:00
03 Ekim
Verona-Sassuolo
21:45
03 Ekim
Paris FC-Lorient
21:45
03 Ekim
NAC Breda-FC Groningen
21:00

CANLI: Anadolu Efes - Hapoel Tel Aviv

Anadolu Efes, EuroLeague'in 2. haftasında Hapoel Tel Aviv ile karşı karşıya geliyor.

calendar 03 Ekim 2025 19:26 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2025 20:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
CANLI: Anadolu Efes - Hapoel Tel Aviv
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Anadolu Efes, EuroLeague'in 2. haftasında Hapoel Tel Aviv ile karşılaşıyor.

Podgorica kentinde bulunan Moraca Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma TSİ 20.30'da başladı. Müsabaka S Sport 2'den canlı olarak yayımlanıyor. 

CANLI SKOR:

ANADOLU EFES: 6

HAPOEL TEL AVIV: 11

(1. ÇEYREK)

SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,

SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 8 5 2 1 10 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 8 3 1 4 8 10 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 6 10 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 8 0 5 3 5 14 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.