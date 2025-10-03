Anadolu Efes, EuroLeague'in 2. haftasında Hapoel Tel Aviv ile karşılaşıyor.
Podgorica kentinde bulunan Moraca Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma TSİ 20.30'da başladı. Müsabaka S Sport 2'den canlı olarak yayımlanıyor.
CANLI SKOR:
ANADOLU EFES: 6
HAPOEL TEL AVIV: 11
(1. ÇEYREK)
Anadolu Efes, EuroLeague'in 2. haftasında Hapoel Tel Aviv ile karşı karşıya geliyor.
- 20:44 Gary Lineker: "Victor Osimhen'den özür diliyorum"
- 19:55 CANLI | Zalgiris - Fenerbahçe Beko
- 19:45 Fatih Tekke: "Dikkat etmemiz gereken bir maç"
- 19:26 CANLI: Anadolu Efes - Hapoel Tel Aviv
- 19:21 Tottenham, Rodrigo Bentancur ile sözleşme uzattı
- 19:04 Trabzonspor - Kayserispor: 11'ler
- 19:01 İlkay Gündoğan: "Galatasaray için her şeyimi feda edeceğim"
- 18:37 Fenerbahçe'de olağanüstü mali genel kurul kararı
- 18:35 Milan, Robert Lewandowski için pusuda!
- 18:33 İpek Soylu, İzmir'de ilkokul öğrencileriyle tenis oynadı
- 18:31 Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası Alanya'da başladı
- 18:26 Athletic Bilbao: "Soykırımı durdurun"
- 18:14 Beşiktaş'tan taraftarlara önemli duyuru!
- 18:06 Yandex Türkiye'den Galatasaray-Beşiktaş derbisine özel "doodle"
- 17:40 Fenerbahçe'de kritik tarih!
- 16:59 İşte Ümit Milli Takım kadrosu
- 16:55 Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu tarihi açıklandı
- 16:51 Barcelona'ya Yamal şoku!
- 16:38 Wilfried Singo için transfer iddiası!
- 16:27 Amorim'den eleştirilere yanıt: "Konuşma zamanı değil, gösterme zamanı"
- 16:12 Fenerbahçeli Semedo, Portekiz Milli Takımı'na davet edildi
- 15:51 Nicolo Zaniolo: "Artık geri dönüş yok"
- 15:44 Arne Slot'tan Galatasaray tepkisi: "Biz böyle değiliz"
- 15:43 Malik Monk takas söylentilerine aldırış etmiyor
- 15:41 Suns arenasının adı, 115 milyon dolarlık anlaşmayla değişti!
- 15:39 Towns: "Jalen Brunson, bizim stoik süper kahramanımız"
- 15:38 Seth Curry: "Warriors maçlarının %95'ini izlemişimdir"
- 15:37 Rivers: "Bucks hızlanacak ama Pacers olmayacak"
- 15:36 Durant'ten ESPN'in Top 100 listesine eleştiri: "Oyunu derinlemesine izlemiyorlar"
- 15:35 Wembanyama: "Bu yazki antrenmanlarım çok acımasız geçti"
- 15:35 Kuminga: "Warriors'ta uzun süre kalmak isterim!"
- 15:15 Xabi Alonso'nun yeni Arda Güler planı!
- 15:10 Fuat Çapa'dan Fenerbahçe maçı için açıklama!
- 15:04 Al-Musrati, bir ay yok!
- 14:46 Beşiktaş'ta Abraham sürprizi! Derbi öncesi takımla çalıştı
- 14:33 Recep Uçar: "Oyunumuzu sahaya yansıtmak istiyoruz"
- 14:26 Alvaro Morata, milli takıma alınmadı!
- 14:12 Karşıyaka 5'te 5 için Atatürk Stadı'nda
- 14:08 Göztepe, Başakşehir'e karşı üstün
- 14:07 Bodrum FK'dan Gazze'ye anlamlı destek
- 14:06 Altınordu'dan Berke Özer paylaşımı
- 13:50 A Milli Takım kadrosu açıklandı!
- 13:41 Dursun Özbek'ten Şampiyonlar Ligi mesajı!
- 13:30 Fenerbahçe'nin son 16 şansı güncellendi
- 13:22 PFDK'dan Arda Kardeşler'e ceza!
- 13:14 Galatasaray'da derbiyle hedef 8'de 8!
- 13:09 Formula 1'de sıradaki durak Singapur
- 13:05 Eyüpspor, Kocaelispor deplasmanında
- 12:53 Arda Turan'dan "Savaşlara son verin" çağrısı
- 12:30 PFDK'dan Sakaryaspor'a hükmen mağlubiyet!
- 12:23 Beşiktaşlı Ndidi, Nijerya Milli Takımı'na davet edildi
- 12:22 Galatasaray-Beşiktaş rekabetinde öne çıkan notlar
- 12:15 Beşiktaş'ta 13 futbolcu derbide ilk peşinde
- 12:15 Gençlerbirliği'nde iki eksik!
- 12:10 Hakan Kutlu'nun "az gol yeme" hesabı!
- 12:06 Beşiktaş, Seyrantepe'de 8 maçtır kazanamıyor
- 12:04 Derbide gözler golcülerde!
- 11:56 İşte Okan Buruk ve Sergen Yalçın'ın derbi karnesi
- 11:51 Galatasaray - Beşiktaş: Derbide 359. randevu
- 11:42 Galatasaray'ı korkutan Osimhen daveti!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|7
|7
|0
|0
|19
|2
|21
|2
|Trabzonspor
|8
|5
|2
|1
|10
|6
|17
|3
|Fenerbahçe
|7
|4
|3
|0
|12
|5
|15
|4
|Göztepe
|7
|3
|4
|0
|10
|2
|13
|5
|Beşiktaş
|6
|4
|0
|2
|11
|8
|12
|6
|Samsunspor
|7
|3
|3
|1
|10
|8
|12
|7
|Gaziantep FK
|7
|3
|2
|2
|10
|12
|11
|8
|Konyaspor
|6
|3
|1
|2
|12
|8
|10
|9
|Antalyaspor
|8
|3
|1
|4
|8
|10
|10
|10
|Alanyaspor
|7
|2
|3
|2
|8
|7
|9
|11
|Kasımpaşa
|7
|2
|2
|3
|7
|8
|8
|12
|Rizespor
|7
|2
|2
|3
|6
|10
|8
|13
|Başakşehir
|6
|1
|3
|2
|6
|6
|6
|14
|Eyüpspor
|7
|1
|2
|4
|4
|10
|5
|15
|Kayserispor
|8
|0
|5
|3
|5
|14
|5
|16
|Gençlerbirliği
|7
|1
|1
|5
|5
|10
|4
|17
|Karagümrük
|7
|1
|0
|6
|7
|16
|3
|18
|Kocaelispor
|7
|0
|2
|5
|4
|12
|2