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Caner Erkin'den küfürlere alkışlı tepki

Beşiktaş forması giyen Caner Erkin, derbi öncesi eski takımı Fenerbahçe taraftarının tepkisine alkışla yanıt verdi.

Kaynak: AA
Caner Erkin'den küfürlere alkışlı tepki
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25 Şubat 2018 19:34
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbinin öncesinde Caner Erkin ile sarı-lacivertli ekip taraftarı arasında ilginç bir an yaşandı.
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, eski takımı Fenerbahçe'nin taraftarlarının küfürlü tezahüratına alkışla tepki verdi.

Karşılaşmadan önce ısınmak için sahaya çıkan Caner'e eski takımının taraftarları tepki gösterdi.

Caner, küfürlü tezahüratlarda bulunan sarı-lacivertli taraftarları alkışlayarak tepkisini ortaya koydu.

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