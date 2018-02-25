Caner Erkin'den küfürlere alkışlı tepki

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbinin öncesinde Caner Erkin ile sarı-lacivertli ekip taraftarı arasında ilginç bir an yaşandı.
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, eski takımı Fenerbahçe'nin taraftarlarının küfürlü tezahüratına alkışla tepki verdi.
Karşılaşmadan önce ısınmak için sahaya çıkan Caner'e eski takımının taraftarları tepki gösterdi.
Caner, küfürlü tezahüratlarda bulunan sarı-lacivertli taraftarları alkışlayarak tepkisini ortaya koydu.
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Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, eski takımı Fenerbahçe'nin taraftarlarının küfürlü tezahüratına alkışla tepki verdi.
Karşılaşmadan önce ısınmak için sahaya çıkan Caner'e eski takımının taraftarları tepki gösterdi.
Caner, küfürlü tezahüratlarda bulunan sarı-lacivertli taraftarları alkışlayarak tepkisini ortaya koydu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın