Beşiktaş'ta geleceği merak edilen Caner Erkin'in Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edildi.
Siyah-beyazlılarla sözleşmesi sezon sonu sona erecek Caner Erkin'in durumu ile ilgili menajeri Batur Altıparmak, Haber Global'e açıklamalarda bulundu.
Batur Altıparmak, 31 yaşındaki futbolcuyla ilgili yaptığı açıklamada "Beşiktas ile sezon sonuna kadar sözleşmemiz var. Sezon sonu sözleşmesi biten bir futbolcu hakkında bu tip haberlerin çıkması gayet doğal. Benim bugüne kadar herhangi bir takımla bu konuda görüşmem olmadı." dedi.
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Siyah-beyazlılarla sözleşmesi sezon sonu sona erecek Caner Erkin'in durumu ile ilgili menajeri Batur Altıparmak, Haber Global'e açıklamalarda bulundu.
Batur Altıparmak, 31 yaşındaki futbolcuyla ilgili yaptığı açıklamada "Beşiktas ile sezon sonuna kadar sözleşmemiz var. Sezon sonu sözleşmesi biten bir futbolcu hakkında bu tip haberlerin çıkması gayet doğal. Benim bugüne kadar herhangi bir takımla bu konuda görüşmem olmadı." dedi.
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