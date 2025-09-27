27 Eylül
Gaziantep FK-Samsunspor
1-247'
27 Eylül
Eyüpspor-Göztepe
0-051'
27 Eylül
Heracles-S. Rotterdam
22:00
27 Eylül
Excelsior-PSV Eindhoven
21:00
27 Eylül
FC Volendam-PEC Zwolle
19:45
27 Eylül
Ajax-NAC Breda
1-143'
27 Eylül
PSG-Auxerre
22:05
27 Eylül
Toulouse-Nantes
20:00
27 Eylül
Lorient-AS Monaco
0-013'
27 Eylül
Cagliari-Inter
21:45
27 Eylül
Juventus-Atalanta
19:00
27 Eylül
Como-Cremonese
1-1
27 Eylül
Villarreal-Athletic Bilbao
22:00
27 Eylül
Mallorca-Alaves
19:30
27 Eylül
Atletico Madrid-Real Madrid
2-2DA
27 Eylül
Getafe-Levante
1-1
27 Eylül
Tottenham-Wolves
22:00
27 Eylül
N. Forest-Sunderland
19:30
27 Eylül
M.City-Burnley
1-152'
27 Eylül
Leeds United-Bournemouth
2-154'
27 Eylül
C.Palace-Liverpool
1-046'
27 Eylül
Chelsea-Brighton
1-054'
27 Eylül
Brentford-M. United
3-1
27 Eylül
Mönchengladbach-E. Frankfurt
19:30
27 Eylül
Wolfsburg-RB Leipzig
0-184'
27 Eylül
St. Pauli-Leverkusen
1-279'
27 Eylül
Mainz 05-B. Dortmund
0-284'
27 Eylül
FC Heidenheim-Augsburg
2-083'
27 Eylül
Ümraniye-Arca Çorum FK
19:00
27 Eylül
Esenler Erokspor-Iğdır FK
2-3
27 Eylül
Karagümrük-Trabzonspor
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Can Öncü, İspanya'daki ilk yarışta ikinci oldu

Milli motosikletçi Can Öncü, İspanya'daki ilk yarışta ikinci oldu.

Can Öncü, İspanya'daki ilk yarışta ikinci oldu
Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İspanya'da gerçekleştirilen 10. ayağının ilk yarışını ikinci sırada tamamladı.

Yarışın başından sonuna kadar Valentin Debise ile mücadele eden Can Öncü, MotorLand Aragon Pisti'ndeki ilk yarışta damalı bayrağı ikinci sırada geçerek podyumdaki yerini aldı.

Türkiye adına genç motosikletçi Kadir Erbay da ilk kez Dünya Supersport Şampiyonası'nda gaza bastı.


Wildcard ile dünya şampiyonasına katılan Kadir Erbay 24. sıradan başladığı yarışı 17. sırada tamamladı.

Yarışta, Ducati Panigale takımından Fransız sürücü Valentin Debise birinci, Yamaha ekibinden İtalyan motosikletçi Stefano Manzi ise üçüncü oldu.

Milli sporcu Can Öncü, pazar günü Dünya Supersport Şampiyonası'nın ikinci yarışında TSİ 13.35'te zirveyi kovalayacak.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Samsunspor 7 4 2 1 10 7 14
3 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
4 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 7 3 1 3 9 12 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
