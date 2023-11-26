Can Keleş: "Hakem yüzünden kolay maçı kaybettik"

VavaCars Fatih Karagümrük'te forma giyen isimlerden Can Keleş ve Levent Mercan, Fenerbahçe maçıyla ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Can Keleş: 'Hakem yüzünden kolay maçı kaybettik'
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26 Kasım 2023 21:58
VavaCars Fatih Karagümrük'ün Fenerbahçe'ye 2-1 yenildiği maçta takımının tek golünü atan Can Keleş açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE KOLAY MAÇI KAYBETTİK!"

Hakem kararlarına tepki gösteren Can Keleş "Gol attım ama 3 puan daha önemliydi. Bazı insanlar dolayı böyle kolay maçı kaybetmemiz üzücü. Gol önemli değil. 3 puanı biz hak ettik." dedi.

MERCAN: "YANLIŞ KARAR"

Öte yandan VavaCars Fatih Karagümrük'te forma giyen Levent Mercan "Bence yanlış kararla maçı kaybettik. Böyle bir karar alınmaması lazım. Bilmiyorum siz pozisyonu gördünüz mü? Yapacak bir şey yok, 3 puanı kaybettik. Tebrikler." ifadelerini kullandı.

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