Camp Nou inşaatında kavga!

Camp Nou Stadyumu'nun yenileme çalışmalarında Rumen ve Arnavut işçiler arasında çıkan kavgada altı kişi yaralandı. Kavgaya karışan herkes işten çıkartıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Camp Nou inşaatında kavga!
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11 Ekim 2024 20:06
Barcelona'nın stadyumu Camp Nou'da yenileme çalışmaları devam ediyor.

Cope'de yer alan habere göre, yenileme çalışmalarında Rumen ve Arnavut işçiler arasında kavga çıktı ve kavgada 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Kavgaya karışan işçilerin işten çıkartıldığı belirtildi.

Camp Nou'nun yenilenme çalışmalarında 23 Mayıs'ta da işçiler arasında sopalar ve inşaat malzemelerinin kullanıldığı kavga yaşanmıştı. O dönem olay sonucunda iki kişi yaralanmış ve dört kişi tutuklanmıştı.

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