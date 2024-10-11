Camp Nou inşaatında kavga!

Barcelona'nın stadyumu Camp Nou'da yenileme çalışmaları devam ediyor.



Cope'de yer alan habere göre, yenileme çalışmalarında Rumen ve Arnavut işçiler arasında kavga çıktı ve kavgada 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Kavgaya karışan işçilerin işten çıkartıldığı belirtildi.



Camp Nou'nun yenilenme çalışmalarında 23 Mayıs'ta da işçiler arasında sopalar ve inşaat malzemelerinin kullanıldığı kavga yaşanmıştı. O dönem olay sonucunda iki kişi yaralanmış ve dört kişi tutuklanmıştı.



