Tecrübeli guard Cameron Payne'in önümüzdeki sezon New York Knicks kadrosunda yer almayacağı bildirildi.New York Post'tan Stefan Bondy'nin haberine göre, 31 yaşındaki oyuncu New York ile yollarını ayırıyor.Payne, 2024-25 normal sezonunda Knicks formasıyla 72 maçta 6.9 sayı, 2.8 asist ve 1.4 ribaunt ortalamaları yakaladı. Üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 36.3, serbest atış çizgisinden ise yüzde 90.7 isabet oranı ile oynadı.Playofflarda takımına kritik katkılar yapan Payne, özellikle Detroit Pistons'a karşı oynanan ilk tur serisinin ilk maçında alınan galibiyette önemli bir rol üstlendi. Ancak sonraki maçlarda performansı düşüşe geçti ve 14 playoff karşılaşmasında ortalama 7 dakikanın biraz üzerinde süre alarak yalnızca 2.1 sayı üretebildi.2015 NBA Draftı'nda Oklahoma City Thunder tarafından birinci turda seçilen Payne, kariyerinde Chicago, Cleveland, Phoenix, Milwaukee, Philadelphia ve New York dahil birçok takımda forma giydi. Kendisine "istikrarlı yedek oyun kurucu" unvanı kazandıran Payne, özellikle Phoenix Suns formasıyla 2021 NBA Finalleri'ne ulaşan kadronun önemli bir parçası olmuştu.Kariyerinde toplam 477 normal sezon maçına çıkan Payne, 7.8 sayı ve 3.2 asist ortalamaları ile oynadı. Üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 36.8 isabet oranı yakaladı.Knicks, Payne'in ayrılığıyla birlikte yaz döneminde büyük değişimlerden birine daha imza atmış oldu. Haziran ayında Tom Thibodeau ile yollar ayrıldı ve yerine Temmuz ayında Mike Brown başantrenör olarak getirildi.Yönetim ayrıca kadroyu Jalen Brunson, Mikal Bridges, Karl-Anthony Towns ve OG Anunoby etrafında yeniden şekillendirdi. Jordan Clarkson kadroya dahil edilirken, Mohamed Diawara draft edildi ve Mitchell Robinson takımda tutuldu. Guard rotasyonunda Tyler Kolek ve Miles McBride'ın varlığıyla birlikte Knicks'in genç isimlere yönelmesi bekleniyor.