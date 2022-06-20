Çalımbay'dan transfer, Milli Takım ve yabancı kuralı sözleri

"50 MİLYON EURO İSTEDİLER"

"YABANCILAR DAHA ŞANSLI"

"MİLLİ TAKIM'DA YERLİ BİRİ OLMALI"

VALERIEN ISMAEL YANITI

"KEŞKE BABAM YAŞASAYDI"

"MERT HAKAN VE EMRE KILINÇ'I ALIRIZ"

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.Çalımbay,şeklinde konuştu.Süper Lig'deki teknik direktörlerin durumu için de konuşan deneyimli hoca," dedi.Milli Takım ile görüşlerini aktaran Rıza Çalımbay,değerlendirmesini yaptı.Rıza Çalımbay, yabancı kuralı ile ilgili konuşurken,sözlerini kullandı.sorusunu yanıtlayan Rıza Çalımbay,cevabını verdi.Sivaslı olması ve Sivasspor'u çalıştırması hakkında açıklama yapan Rıza Çalımbayifadelerini kullandı.Sivasspor'dan ayrılan Mert Halan Yandaş ve Emre Kılınç ile ilgili açıklama yapan Rıza Çalımbaydedi.