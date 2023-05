Çalımbay'dan hakem tepkisi, G.Saray maçı sözleri

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligde 2-1 kaybettikleri Kasımpaşa karşılaşmasının ardından konuştu.



Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Çalımbay, hakem Ali Şansalan'a tepki gösterdi.



Çalımbay, "Hakem Ali Şansalan'a tepkimiz, kartlar nedeniyle! Hemen lap diye kartları gösterdi. 10 oyuncumuz sınırdaydı, gereksiz kartlar vardı. Sıkıntılı bir maç yönetti. 3 oyuncumuz Galatasaray maçı öncesi cezalı duruma düştü, yapacak bir şey yok. İki sakat futbolcumuz var. Galatasaray maçına çok büyük eksiklerle çıkacağız." sözlerini sarf etti.



BASIN TOPLANTISI



Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Çalımbay, bugün bütün amaçlarının kazanmak olduğunu belirtti.



Ligde geçen hafta deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'a beklenmedik şekilde 4-1 mağlup olduklarını anımsatan Çalımbay, "Bugün ne olursa olsun maçı kazanmak için her şeyi yapacak derecede hazırlandık. Ama maçın başında istediğimiz gibi oynayamadık, en çok üzüldüğüm maçlardan bir tanesi oldu." dedi.



Girdikleri gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini dile getiren Çalımbay, "Özellikle ikinci yarı çok pozisyona girdik ve onları değerlendirmemiz gerekiyordu. Maalesef değerlendiremedik, son dakikalarda attığımız bir gol var. Ama baktığınız zaman istediğimiz futbol özellikle ilk yarıda yoktu." diye konuştu.



Maçın ikinci yarısında net pozisyonlar yakaladıklarını vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:



"Yani onları değerlendirebilseydik rahatlıkla en kötü beraberlik yada galip de gelebilirdik. Keşke ilk golü biz atabilseydik olay daha farklı olurdu. Çünkü baktığınız zaman ikinci yarı Kasımpaşa'nın belki iki üç tane pozisyonu vardı. Sadece her zamanki gibi beklenmedik goller yedik. Üzgünüz tabii ki ama önümüzde kritik maçlarımız var."



"Bizim için hayati derecede önemli bir maçtı"



Çalımbay, sezon başından beri hem lig, hem Avrupa Kupası, hem de Türkiye Kupası'nda oynayan bir takım olduklarını aktararak, "Onun için de tabii ki oyuncularımızda yorgunluk, kırgınlık, her şey olabilir. Tabii bazı arkadaşlarımızda da oynatamadığımız zamanlar oluyor. Onun için yani şu maç bizim için hayati derecede önemli bir maçtı. Ama ikinci yarı kaçırdığımız golleri atamayınca maalesef bu skorla maçı bitirdik." ifadelerini kullandı.



Sivasspor'un Avrupa'nın en yaşlı takımı olduğunu söyleyen Çalımbay, maç yoğunluğu ve sakatlıklar nedeniyle zorluklar yaşadıklarını belirtti.



Çalımbay, bugün ilk kez Süper Lig'de forma şansı tanıdığı genç oyuncu Emre Gökay'ı bundan sonraki maçlarda da oynatmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.



Taraftarların takımı yalnız bıraktığını savunan Çalımbay, Sivasspor'un bunu hak etmediğini söyledi.