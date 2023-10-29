29 Ekim

Cagliari'den müthiş geri dönüş!

Cagliari, sahasında 3-0 geriye düştüğü maçta Frosinone'yi 4-3 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Cagliari'den müthiş geri dönüş!
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29 Ekim 2023 16:30
Son güncelleme 29 Ekim 2023 16:35
İtalya Serie A'da Cagliari, sahasında Frosinone ile karşı karşıya geldi. Cagliari, 3-0 geriye düştüğü maçtan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

Frosinone, 23 ve 37'de Matias Soule ve 49. dakikada Marco Brescianini ile 3-0 öne geçti.

49'dan sonra müthiş bir geri dönüşe imza atan Cagliari'nin golleri 72. dakikada Gaetano Pio Oristanio, 76. dakikada Antoine Makoumbou ve 90+4 ile 90+6'da Lenardo Pavoletti'den geldi.

Cagliari'de Marco Mancosu 30. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Cagliari, 6 puana yükseldi. Frosinone 12 puanda kaldı.

Cagliari, ligde gelecek hafta sahasında bu kez Genoa'yı ağırlayacak. Frosinone, Empoli'yi ağırlayacak.

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