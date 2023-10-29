İtalya Serie A'da Cagliari, sahasında Frosinone ile karşı karşıya geldi. Cagliari, 3-0 geriye düştüğü maçtan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.



Frosinone, 23 ve 37'de Matias Soule ve 49. dakikada Marco Brescianini ile 3-0 öne geçti.



49'dan sonra müthiş bir geri dönüşe imza atan Cagliari'nin golleri 72. dakikada Gaetano Pio Oristanio, 76. dakikada Antoine Makoumbou ve 90+4 ile 90+6'da Lenardo Pavoletti'den geldi.



Cagliari'de Marco Mancosu 30. dakikada penaltıdan yararlanamadı.



Bu sonucun ardından Cagliari, 6 puana yükseldi. Frosinone 12 puanda kaldı.



Cagliari, ligde gelecek hafta sahasında bu kez Genoa'yı ağırlayacak. Frosinone, Empoli'yi ağırlayacak.



