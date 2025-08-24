24 Ağustos
Trabzonspor-Antalyaspor
1-0
24 Ağustos
Kayserispor-Galatasaray
0-4
24 Ağustos
Boluspor-Keçiörengücü
2-1
24 Ağustos
Erzurumspor-Pendikspor
3-3
24 Ağustos
Amed Sportif-Sivasspor
4-2
24 Ağustos
Ümraniye-Hatayspor
1-190'
24 Ağustos
Mainz 05-FC Köln
0-1
24 Ağustos
Mönchengladbach-Hamburger SV
0-0
24 Ağustos
C.Palace-N. Forest
1-1
24 Ağustos
Everton-Brighton
2-0
24 Ağustos
Fulham-M. United
1-1
24 Ağustos
Osasuna-Valencia
1-0
24 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
2-2
24 Ağustos
Villarreal-Girona
5-0
24 Ağustos
Real Oviedo-Real Madrid
0-1DA
24 Ağustos
Cagliari-Fiorentina
1-1
24 Ağustos
Como-Lazio
2-0
24 Ağustos
Atalanta-Pisa
1-185'
24 Ağustos
Juventus-Parma
2-084'
24 Ağustos
Lorient-Rennes
4-0
24 Ağustos
Le Havre-Lens
1-2
24 Ağustos
Strasbourg-Nantes
1-0
24 Ağustos
Toulouse-Brest
2-0
24 Ağustos
Lille-AS Monaco
0-086'
24 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-2
24 Ağustos
Ajax-Heracles
2-0
24 Ağustos
Anderlecht-Gent
0-0ERT
24 Ağustos
FC Porto-Casa Pia AC
4-0
24 Ağustos
Braga-AVS Futebol SAD
1-2DA

Cagliari, 90+4'te 1 puanı kurtardı!

Serie A'nın ilk haftasında Cagliari, sahasında Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı.

calendar 24 Ağustos 2025 21:47 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2025 21:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Cagliari, 90+4'te 1 puanı kurtardı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Serie A'nın ilk haftasında Cagliari, sahasında Fiorentina'yı konuk etti. Mücadele 1-1 sona erdi.

Karşılaşmada Fiorentina'nın golünü 68. dakikada Rolando Mandragora, kaydetti. ,

Cagliari'nin beraberlik golü ise 90+4'te Sebastiano Luperto'dan geldi.

SEMİH, 81. DAKİKADA DAHİL OLDU
Beşiktaş'tan Cagliari'ye kiralık olarak transfer olan Semih Kılıçsoy, oyuna 81. dakikada dahil oldu. 20 yaşındaki golcü, 90+7'de sarı kart gördü.



Fiorentina'da Edin Dzeko süre almadı, Cher Ndour ise ilk 11'de başlayıp 46. dakikada oyundan alındı.

Bu sonuçla birlikte iki takımda sezona 1 puanla başladı.

Cagliari ligde gelecek hafta Napoli deplasmanında olacak. Fiorentina, Torino'ya konuk olacak.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.