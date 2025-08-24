Cagliari'de Semih Kılıçsoy, Fiorentina karşılaşmasının 81. dakikasında oyuna girerek, Serie A'da ilk maçına çıktı!pic.twitter.com/leNJm8pNAn



Serie A'nın ilk haftasında Cagliari, sahasında Fiorentina'yı konuk etti. Mücadele 1-1 sona erdi.Karşılaşmada Fiorentina'nın golünü 68. dakikada, kaydetti. ,Cagliari'nin beraberlik golü ise 90+4'tegeldi.Beşiktaş'tan Cagliari'ye kiralık olarak transfer olan, oyuna 81. dakikada dahil oldu. 20 yaşındaki golcü, 90+7'de sarı kart gördü.Fiorentina'dasüre almadı,ise ilk 11'de başlayıp 46. dakikada oyundan alındı.Bu sonuçla birlikte iki takımda sezona 1 puanla başladı.Cagliari ligde gelecek hafta Napoli deplasmanında olacak. Fiorentina, Torino'ya konuk olacak.