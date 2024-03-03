Çağlar Söyüncü: 'Daha iyi olan bizdik'

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü, Hatayspor maçının ardından görüşlerini aktardı.
Beyaz TV'ye konuşan Çağlar Söyüncü, şu sözleri kullandı;
"İstediğimiz galibiyeti aldık. Çok mutluyuz. Daha istekli, daha iyi olan taraf bizdik. Takım arkadaşlarıma ve taraftarımıza teşekkür ederim. Hatayspor'u da tebrik ederim. Geçen sene olan depremden sonra bu kadar dik durmaları, mücadele etmeleri, onları da tebrik ederim. İnşallah onlar için de lig güzel biter."
Beyaz TV'ye konuşan Çağlar Söyüncü, şu sözleri kullandı;
"İstediğimiz galibiyeti aldık. Çok mutluyuz. Daha istekli, daha iyi olan taraf bizdik. Takım arkadaşlarıma ve taraftarımıza teşekkür ederim. Hatayspor'u da tebrik ederim. Geçen sene olan depremden sonra bu kadar dik durmaları, mücadele etmeleri, onları da tebrik ederim. İnşallah onlar için de lig güzel biter."
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