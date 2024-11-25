Çağla Büyükakçay, Dominik Cumhuriyeti'nde 2'nci oldu

Çağla Büyükakçay, Santo Domingo Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde karşılaştığı ABD'li Clervie Ngounoue'ye 2-1 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Çağla Büyükakçay, Dominik Cumhuriyeti'nde 2'nci oldu
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25 Kasım 2024 16:13
Çağla Büyükakçay, Santo Domingo Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde karşılaştığı ABD'li Clervie Ngounoue'ye 2-1 yenildi.

Dünya 426 numarası Çağla, Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da düzenlenen toplam 25 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının finalinde, klasmanın 335. basamağındaki Ngounoue ile karşılaştı.

Sert zemindeki organizasyonun final maçını 6-3, 4-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 kaybeden Çağla, organizasyonda ikinci oldu.

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