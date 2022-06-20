Çağdaş Atan, Kayserispor'a imzayı attı

Haber: Faruk Aydemir

Yukatel Kayserispor'un yeni teknik direktörü Çağdaş Atan, ile 1 yıllık sözleşmeye imza attı.Kadir Has Stadyumu Konferans Salonu'nda Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ev sahipliğinde gerçekleştirilen imza törenine, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve Kayserisporlu yöneticiler katıldı.Başkan Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada,dedi.Vali Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile birlikte her zaman Yukatel Kayserispor'un ve Başkan Berna Gözbaşı'nın yanında yer alacaklarını söyleyerek, stadın dolması noktasında şehrin en ücra noktasından taraftarın gelmesi için çalışacaklarını ifade etti.Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, şehrin marka değerine destek verdiklerini söylerken, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan da genç, dinamik bir teknik direktör Çağdaş Atan'ın sarı kırmızılı takıma hayırlı, uğurlu olmasını diledi.Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da, Çağdaş Atan'a başarılar dilerken, teknik direktör Atan ise Kayseri halkının gurur duyacağı bir futbol izleteceklerini vurguladı. Konuşmaların ardından gazetecilerin sorularını da cevaplayan Çağdaş Atan, sarı kırmızılı takım ile sözleşme imzaladı.