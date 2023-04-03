Çağdaş Atan için Trabzonspor ve Milli Takım sözleri!

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, Çağdaş Atan için ortaya atılan Trabzonspor ve Milli Takım iddialarıyla ilgili konuştu.



Koç, teknik direktör Çağdaş Atan'ın geleceğine yönelik soruya, "Çağdaş hocanın adının şampiyonluğu hedefleyen büyük takımlarla hatta milli takımla anılması bizi ziyadesiyle mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.



Koç ayrıca, "Çağdaş hocamın yolu açık olsun, önünde çok güzel günler var ama önce Kayserispor'la ilgili kurduğumuz hayallerimiz var. Bütçelerden büyük bu hayaller ama biz Çağdaş hocaya güveniyoruz. O da bize güveniyor. Önce Kayserispor'daki hedefleri yakalayalım." açıklamasını yaptı.





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