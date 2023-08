Çağdaş Atan: '3 puanı biz kaçırdık'

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Galatasaray maçının ardından açıklamalar yaptı.



Çağdaş Atan yaptığı açıklamada, "Öncelikle oyuncularımı ne kadar tebrik etsem az. Çok büyük övgüleri hak ediyorlar. Birçok pozisyon yakaladık, geçiş ataklarını çok iyi yaptık. Galatasaray çok iyi bir baskı takımı. Oyunculara kendi sahamızda kazandığımız topların en tehlikeli olduğunu söyledim. Oralarda çok dikkatli davrandık." dedi.



"3 PUANI BİZ KAÇIRDIK"



3 puanı kendilerinin kaçırdığını belirten Atan, "Oyunun genelinde o çıkışları çok iyi yaptık. Çok iyi gol fırsatları yakaladık. İnsanlar saygısızlık olarak algılamasın ama 3 puanı kaçıran taraf biz olduk." şeklinde konuştu.



Çağdaş Atan, "İlk yarı, 60 dakika çok iyi presler yaptık. Topu kaybettikten sonra karşı presi iyi yapmaya çalıştık. Hayatımda 6-2-2, bazen de 6-3-1 durarak rakibin bloklarını kapadık. Oyuncularım harfiyen her şeyi yerine getirdi. Bizim çok güzel hayallerimiz var. Belki başka takımlar çok güzel yapabilir. Bizden daha iyi kadrolar var ama bizim güvencemiz başka şeyler. Grup birlikteliği, taktik disipline bağlı kalmak." ifadelerini kullandı.



"TARAFTAR DUYGULANDIRDI"



Genç teknik adam ayrıca, "Bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum. Taraftar beni bugün fazla duygulandırdı. Onlara çok teşekkür ediyorum. Artık bir bütün olduk. Bazen olumsuzluklardan bile keyif almaya başladık. İnşallah güzel bir oyun izletmişizdir. Galatasaray harika bir takım. Geçen seneye göre daha iyi oyuncular ekleyip bence çıtayı biraz daha yukarı çektiler. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Adana Demirspor, Başakşehir... Ben o 6 takımın arkasına sıralanan takımın Anadolu şampiyonu olduğunu düşünüyorum. Bence bir kupa da onlara verilmeli. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. İnşallah istediğimiz huzurlu ortama kavuşacağız." sözlerini sarf etti.



BASIN TOPLANTISI



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Atan, sahada çok mücadele eden bir takım görüntüsü verdiklerini belirterek, "Oyuncularımı ne kadar tebrik etsem az, oyunun genelinde hem iyi oynadılar hem de harika mücadele ettiler." dedi.



Galatasaray'a çok fazla şans vermediklerini dile getiren Atan, şunları kaydetti:



"Galatasaray çok iyi bir karşı pres takımı. Biz zaten oyuncularımızla lig fikstürü çekildiğinden beri konuşuyoruz. Bizim için en önemli an, rakipten kendi sahamızda kazandığımız ilk top. Bu pası olumlu kullanıp çok iyi çıkışlar yakalayacağımızı düşünüyorduk. O yüzden çok garanti oynayıp iyi çıkışlar da yakaladık. Saha zeminimizden hiç memnun değilim. Çok daha iyi pas organizasyonlarıyla iyi geçişler yapabilirdik. Ama buna rağmen bence gerekli sayıda fırsatı yakaladık. Rakibimize çok fazla şans vermedik. Oyunun 55-60 dakikalık bölümünde Galatasaray'ı iyi püskürttük, iyi presler yaptık."



"TRANSFER TAHTASINI AÇMAK İSTİYORUZ"



Yaşanan sakatlıkların kendilerini sıkıntıya soktuğunu, maçta rotasyon yapmakta zorlandıklarını anlatan Atan, "Tabii çok fazla saha içinde sakatlanan oyuncumuz vardı. Gerçekten çok fazla özveriyle mücadele ettiler. Çok fazla da hamle şansımız olmadığı için saha içinde rotasyonlar yapmaya başladık. Ama oyuncularım söylediğimiz her şeyi harfiyen yerine getirdi. Taktiğe tamamen bağlı kaldılar." diye konuştu.



Transfer tahtasını açmak için yöneticilerin büyük mücadele verdiğini vurgulayan Atan, şunları ifade etti:



"Biz zaten birlikte çalışmayı seven, eğlenen, yeri geldiğinde çok disiplinli çalışan, birbirine sahip çıkan, birbirine saygı duyan bir takımız. Güzel hayallerimiz var. İyi bir takımımız var. Ama 38 maçlık periyodu taşıyabilecek oyuncu grubumuz yok. Kırk, elli taneye yakın dosya var. Çok zor bir durumdayız ama yönetimimiz, başkanımız, şehrin büyükleri, sportif direktörümüz Murat Duman bununla ilgili çok yoğun çalışıyor. İnşallah diğer oyuncular da haklılar alacaklarında ama biraz fedakarlık yaparlarsa bu transfer tahtasını açmak istiyoruz. Zor ama sonuna kadar şansımızı denemek istiyoruz."