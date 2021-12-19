Cafu: 'İtalya'da şampiyonluğun favorisi Milan'

Milan'ın eski savunma oyuncusu Cafu, Serie A'daki şampiyonluk yarışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Cafu yaptığı açıklamada, "Sakatlıklara rağmen Milan iyi bir sezon geçiriyor takım Şampiyonlar Ligi grubundan elendi ancak Serie A'da zirve yarışının içindeler ve Napoli maçını kazanabilirler." dedi.



Milan'ın şampiyonluk yarışında favori olduğunu belirten efsane oyuncu, "Bana göre Milan, İtalya'daki şampiyonluk yarışının favorisi. Bir de çok iyi bir teknik direktör haline gelen Inzaghi'nin liderliğinde Inter var. Ancak Milan, mücadele çok sıkı geçse de şampiyonluğa ulaşabilir." açıklamasını yaptı.



Milan'ın teknik direktörüne de değinen Cafu, "Stefano Pioli doğru bir teknik direktör. Şuan doğru zamanda ve doğru takımda. Milan'ın belki aradığı sonuçlara ulaşması kolay değil çünkü baskı çok büyük. Ama Pioli'nin çalışmasında kesinlikle yanlış bir şey yok." ifadelerini kullandı.





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