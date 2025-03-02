Büyükçekmece Basketbol, Bahçeşehir Koleji'ni evinde mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, Bahçeşehir Koleji'ni 102-93 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Büyükçekmece Basketbol, Bahçeşehir Koleji'ni evinde mağlup etti
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02 Mart 2025 21:25
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, Bahçeşehir Koleji'ni 102-93 yendi.  Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Kaan Büyükçil, Kerem Yılmaz

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Rebic 2, Franke 15, Starks 5, Yesukan Onar 2, Bruinsma 11, Ata Kahraman 5, Sajus 25, Love 28, Zagorac 9, Erdi Gülaslan, Arda Berk Kaya

Bahçeşehir Koleji: Smith 6, Şehmus Hazer 9, Odiase 11, Cavanaugh 21, Bouteille 16, Massinburg 7, Furkan Haltalı 4, Simonovic 3, Ponitka 7, Kenan Sipahi 9

1. Periyot: 31-24

Devre: 54-46

3. Periyot: 75-72

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