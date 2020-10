Butler: "Tekerleklerimiz düşene kadar, devam edeceğiz!"

Miami Heat'in yıldızları Jimmy Butler ve Bam Adebayo ile koç Erik Spoelstra, Los Angeles Lakers'a karşı dün gece NBA Finalleri'nin 2. maçında 124-114'lük mağlubiyet aldıktan sonra konuştular.



Heat oyuncuları, 2. maçın çoğunda Lakers tarafından domine edildikten sonra 0-2 geride olmasına rağmen, kazanmanın bir yolunu bulabilecekleri inancına sahip.



Dün gece playofflarda takımın önde gelen skorerlerinden biri olan ve sol ayağından sakat olan Goran Dragic ve ayrıca boyun ve omuz gerginliğiyle forma giyememiş olan Bam Adebayo'suz oynayan Heat, kendilerine karşı olan olasılıkları umursamıyor.



"BAŞKASI NE DÜŞÜNÜYOR, UMURUMUZDA DEĞİL"



Koç Spoelstra, konuyla ilgili şunları söyledi:



"Fizik olarak çok iyiler ve Anthony Davis de elit bir oyuncu. Bir şey başarmaya çalışıyoruz ve bunun için başka bir seviyeye geçmeniz gerekiyor. Önemli olan bu. Başkalarının ne düşündüğü umurumuzda değil."



"Kazanmak için ne yapmak gerekiyor? Gerekli olan ne olursa. Bu kadar basit. Bir şeyi çok istiyorsanız, onu çözersiniz. İnatçı ve ısrarcı bir gruba sahibiz ve sadece bu rakibi nasıl yeneceğimizi çözmemiz gerekiyor."



"BUNU TEK BAŞINA YAPAMAZ"



Dragic ve Adebayo olmadan, Butler ağır bir yük üstlenmek zorunda kaldı. ESPN Stats & Info'ya göre Butler, dün geceki 2. maçta 57 sayıya doğrudan skor veya asistlerle katkıda bulundu.



Kelly Olynyk, takım arkadaşı Butler hakkında şu şekilde konuştu:



"Onun bizim için inanılmaz işler yapmasına ihtiyacımız var. Tüm yıl ve tüm playofflar boyunca yaptığı gibi. Geri kalanımıza ne olursa olsun, bir adım öne çıkıp ona yardım etmeliyiz. Bunu tek başına yapamaz. Bu yüzden onunla birlikte biraz daha fazlasını, ne olursa olsun yapmamız gerekli."



"BU TAKIMA KARŞI KUSURSUZ OYNAMAK GEREK"



Karşılaşmada 45 dakika oynayan Butler, eğer 48 dakika oynaması Heat'in bir maç kazanmasını garanti edecekse, bunu yapabileceğini açıkladı:



"Asla pes etmiyoruz. Savaşacağız ve tekerleklerimiz düşene kadar devam edeceğiz. İşimiz henüz bitmedi. Sadece 0-2 gerideyiz, özel bir şey ortaya koymalıyız. Bunu yapabilecek bir ekibiz. Takımımızdaki adamlar dışında başka kimseyle bu siperde yer almak istemem. Birbirimize inanıyoruz. O adamları yenmek için kusursuza yakın oynamalıyız. Bunu henüz yapmış değiliz. Ve eğer yakın zamanda yapmazsak, pek hoş olmayacak."



ADEBAYO, 3. MAÇTA OYNAMAYI PLANLIYOR



Adebayo, 2. maçta boyun gerginliği ile oturduktan sonra, 3. oyunda oynayacağına inandığını belirtti:



"Evet, kadroda olacağıma inanıyorum. Daha iyi hissediyorum. Sanırım oynayacağım."



Adebayo ayrıca Heat'in her şeyi göze alarak oynaması gerektiğini de ekledi:



"Bir düzeyde her şeyi göze alarak oynamamız gerek. Ben böyle görüyorum. Her şeyi göze alan bir ekip olmalı ve maçın başından itibaren çok fazla enerjiyle oynamalıyız."