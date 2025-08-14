14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
19:00
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
20:00
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
20:00
14 Ağustos
Brann-Haecken
20:00
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
20:30
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00
14 Ağustos
Drita-FCSB
21:00
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
21:00
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
21:00
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
21:30
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
22:00
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-157'
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
19:00
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
19:30
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
20:00
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
21:00
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
21:00

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Emre Mor teklifi!

Trabzonspor, Fenerbahçe'den Emre Mor'u transfer etmek istiyor. Bordo-mavililer, 28 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'ye 800 bin euro teklif edecek.

calendar 14 Ağustos 2025 09:16
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Emre Mor teklifi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke'nin istediği Emre Mor transferi için harekete geçiyor.

Trabzonspor, Fenerbahçe ile bir yıllık sözleşmesi kalan 28 yaşındaki kanat oyuncusu için sarı-lacivertlilere 800 bin euro'luk teklifte bulunacak.

Emre Mor, geçen sezonu Eyüpspor'da kiralık geçirmişti. 28 yaşındaki futbolcu, İstanbul temsilcisinde 22 maçta 2 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
