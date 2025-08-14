14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
2-0
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
5-6
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
0-1UZS
14 Ağustos
Brann-Haecken
0-1
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
1-2
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
3-1
14 Ağustos
Drita-FCSB
1-3
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
2-1
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
3-4
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
2-0
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
2-1
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-2
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
0-2
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
1-3UZS
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
1-1
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
2-4
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
3-2

Lausanne-Sport'tan Beşiktaş'a büyük övgü!

Beşiktaş'ın Konferans Ligi play-off turundaki rakibi Lausanne-Sport, resmi sitelerinden Beşiktaş'a övgüler dizdi.

calendar 14 Ağustos 2025 23:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Lausanne-Sport'tan Beşiktaş'a büyük övgü!
UEFA Konferans Ligi play-off turunda Beşiktaş, İsviçre temsilcisi Lausanne-Sport ile karşılaşacak.

İsviçre ekibi, resmi sitelerinden rakibi Beşiktaş'a övgüler dizdi. 

Lausanne-Sport'ın sitelerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: 

"BİR MAÇTAN ÇOK DAHA FAZLASI"

"Türk futbolunun en ikonik kulüplerinden biri olan Beşiktaş ile karşılaşacağız. Bir maçtan çok daha fazlası. Futbol tarihimizde yeni bir sayfa açmak için eşsiz fırsat. Beşiktaş maçında taraftarlarımızı tarihi atmosfere çağırıyoruz."
