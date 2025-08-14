Lausanne-Sport'tan Beşiktaş'a büyük övgü!

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Beşiktaş, İsviçre temsilcisi Lausanne-Sport ile karşılaşacak.
İsviçre ekibi, resmi sitelerinden rakibi Beşiktaş'a övgüler dizdi.
Lausanne-Sport'ın sitelerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"BİR MAÇTAN ÇOK DAHA FAZLASI"
"Türk futbolunun en ikonik kulüplerinden biri olan Beşiktaş ile karşılaşacağız. Bir maçtan çok daha fazlası. Futbol tarihimizde yeni bir sayfa açmak için eşsiz fırsat. Beşiktaş maçında taraftarlarımızı tarihi atmosfere çağırıyoruz."
