Futbolda "e-spor ligleri" kurulacak

Türkiye Espor Federasyonu, TFF ile anlaşıldığını ve e-spor liglerinin kurulacağını açıkladı.

Türkiye Espor Federasyonu (TESFED), Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile espor liglerinin düzenlenmesi konusunda bir mutabakata vardıklarını duyurdu.

Türkiye Espor Federasyonunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "TFF ile eSüper Lig olmak üzere ülkemizdeki futbol espor liglerinin düzenlenmesi konusunda resmi olarak mutabakata varıldığını memnuniyetle bildiriyoruz. Bu mutabakat, liglerin organizasyonunun yanı sıra futbol oyunlarında emilli futbol takımlarının oluşturulması süreçlerini de kapsamaktadır." denildi.

İki federasyonun Türkiye'yi uluslararası arenada en güçlü şekilde temsil etmek için bir araya geldiğinin aktarıldığı açıklamada, "Ortak hedefimiz, futbol esporu alanında ülkemizi global ölçekte daha rekabetçi, profesyonel ve sürdürülebilir bir noktaya taşımaktır. Bu iş birliği ve mutabakatın Türk espor ekosistemi için hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

