14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
2-0
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
5-6
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
0-1UZS
14 Ağustos
Brann-Haecken
0-1
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
1-2
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
3-1
14 Ağustos
Drita-FCSB
1-3
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
2-1
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
3-4
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
2-0
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
2-1
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-2
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
0-2
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
1-3UZS
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
1-1
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
2-4
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
3-2

Kenny: "Beşiktaş oldukça kaliteli bir takım"

Beşiktaş'a elenmelerinden sonra St Patrick's Teknik Direktörü Stephen Kenny açıklamalarda bulundu.

14 Ağustos 2025
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Kenny: 'Beşiktaş oldukça kaliteli bir takım'
St. Patrick's, UEFA Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş'a 3-2 mağlup olarak Avrupa arenasına veda etti. St. Patrick's Teknik Direktörü Stephen Kenny maç sonu değerlendirmelerde bulundu.

"MAÇA CESURCA BAŞLADIK"

Maçı değerlendiren St. Patrick's Teknik Direktörü Stephen Kenny, "Hayal kırıklığına uğradığımı söyleyebilirim. 15 günde 5 maç oynadık. Yoğun bir fikstürden geçiyoruz. Maça cesur başladık ve 2-0 öne geçtik. İlk golü yedikten sonra bizim için kötü gitti. Beşiktaş oldukça kaliteli bir takım. Futbolcularım üzüntü yaşıyor ama ben performanslarından ve mücadelelerinden memnunum" ifadelerini kullandı.


"AVRUPA'DA 1 YILDA 12 MAÇ"

Avrupa performansını değerlendiren Kenny, "Avrupa'da 1 yılda 12 maç oynadık. Azerbaycan'ın iyi takımını yendik. Litvanya'da, Estonya'da galibiyetler aldık. Totalde Avrupa'da 8 maç kazandım. Başakşehir FK ile berabere kaldık, İstanbul'da mağlup olduk. Genel olarak baktığımızda 8 galibiyet, 3 mağlubiyetim var. Türk takımlarına deplasmanda kaybettim. Genel olarak bugün iyiydik. Belki berabere belki de kazanabilirdik bugün" diye konuştu.

"MARIO ULUSLARARASI BİR FUTBOLCU"

Beşiktaş'ın kaliteli bir takım olduğunu aktaran Kenny, "Bugün fırsatlar yakaladık. 1-0 öne de geçtik. Fırsatlarımız oldu. Beşiktaş önceki maça göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Beşiktaş kalitesini gösterdi. Joao Mario çok güzel bir gol attı, kendisi uluslararası bir futbolcu" diye konuştu. 

  • KL
