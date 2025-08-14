Fulham'dan Kevin hamlesi: Rekor transfer!

Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk, transfer döneminde önemli bir satış gerçekleştirebilir.



40 MİLYON EURO



İngiltere'den Fulham, Shakhtar Donetsk'in önemli isimlerinden Kevin ile ilgileniyor. Fulham, Brezilyalı futbolcunun transferi için 40 milyon euro'yu gözden çıkardı.



UOL Esporte'de yer alan habere göre, Fulham, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için son görüşmeleri yapıyor.



EN PAHALI İSİM OLABİLİR



Kevin, transferin 40 milyon euro bedelle gerçekleşmesi durumunda Fulham'ın en pahalı transferi olacak.



Shakhtar Donetsk forması altında bu sezon 3 maçta süre bulan Kevin, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.



