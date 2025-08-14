14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
19:00
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
20:00
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
20:00
14 Ağustos
Brann-Haecken
20:00
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
20:30
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00
14 Ağustos
Drita-FCSB
21:00
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
21:00
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
21:00
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
21:30
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
22:00
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-148'
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
19:00
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
19:30
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
20:00
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
21:00
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
21:00

Fulham'dan Kevin hamlesi: Rekor transfer!

Fulham, Shakhtar Donetsk forması giyen Kevin ile ilgileniyor. İngiliz ekibi, Kevin için 40 milyon euro'yu gözden çıkardı.

calendar 14 Ağustos 2025 13:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Fulham'dan Kevin hamlesi: Rekor transfer!
Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk, transfer döneminde önemli bir satış gerçekleştirebilir.

40 MİLYON EURO

İngiltere'den Fulham, Shakhtar Donetsk'in önemli isimlerinden Kevin ile ilgileniyor. Fulham, Brezilyalı futbolcunun transferi için 40 milyon euro'yu gözden çıkardı.

UOL Esporte'de yer alan habere göre, Fulham, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için son görüşmeleri yapıyor.

EN PAHALI İSİM OLABİLİR

Kevin, transferin 40 milyon euro bedelle gerçekleşmesi durumunda Fulham'ın en pahalı transferi olacak.

Shakhtar Donetsk forması altında bu sezon 3 maçta süre bulan Kevin, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
