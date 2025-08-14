Beşiktaş'a şok: 9. saniyede penaltı!

UEFA Konferans Ligi üçüncü ön eleme turu rövanş karşılaşmasında St. Patrick's, Beşiktaş karşısında 9. saniyede VAR kararıyla penaltı kazandı.
9. saniyede maça hızlı başlayan St. Patrick's, sol kanattan yapılan ortanın ardından Beşiktaş ceza sahasında Gabriel Paulista topa eliyle müdahalesi sonrası hakem Nobre, VAR monitöründe pozisyonu izlemeye gitti. Ardından beyaz noktayı gösterdi.
Topun başına gelen Carty, 3. dakikada topu ağlara gönderdi.
