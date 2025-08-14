14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
2-0
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
5-6
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
0-1UZS
14 Ağustos
Brann-Haecken
0-1
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
1-2
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
3-1
14 Ağustos
Drita-FCSB
1-3
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
2-1
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
3-4
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
2-0
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
2-1
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-2
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
0-2
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
1-3UZS
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
1-1
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
2-4
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
3-2

Beşiktaş'a şok: 9. saniyede penaltı!

UEFA Konferans Ligi üçüncü ön eleme turu rövanş karşılaşmasında St. Patrick's, Beşiktaş karşısında 9. saniyede VAR kararıyla penaltı kazandı.

14 Ağustos 2025 21:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'a şok: 9. saniyede penaltı!
UEFA Konferans Ligi üçüncü ön eleme turu rövanş karşılaşmasında St. Patrick's, Beşiktaş karşısında 9. saniyede VAR kararıyla penaltı kazandı.

9. saniyede maça hızlı başlayan St. Patrick's, sol kanattan yapılan ortanın ardından Beşiktaş ceza sahasında Gabriel Paulista topa eliyle müdahalesi sonrası hakem Nobre, VAR monitöründe pozisyonu izlemeye gitti. Ardından beyaz noktayı gösterdi. 

Topun başına gelen Carty, 3. dakikada topu ağlara gönderdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
