14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
19:00
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
20:00
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
20:00
14 Ağustos
Brann-Haecken
20:00
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
20:30
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00
14 Ağustos
Drita-FCSB
21:00
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
21:00
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
21:00
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
21:30
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
22:00
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-155'
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
19:00
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
19:30
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
20:00
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
21:00
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
21:00

Premier Lig'in maç yayınlarında hakem kameraları da kullanılacak

Premier Lig'de yeni sezondan itibaren hakem kameraları da yayında kullanılacak; önemli pozisyonlar artık hakemin gözünden izlenebilecek.

calendar 14 Ağustos 2025 15:14
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Premier Lig'in maç yayınlarında hakem kameraları da kullanılacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



 İngiltere Premier Lig maçlarında yeni sezondan itibaren hakem kameralarının görüntüleri de yayında kullanılabilecek.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Premier Lig'deki maçlarda gollerin ve önemli pozisyonların tekrarında hakemlerin taktığı kameralardaki görüntülerden de yararlanılacak.

FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda ilk kez başvurulan hakem kameralarının yayında kullanılması yeniliği yarın oynanacak Liverpool-Bournemouth maçından itibaren İngiltere Premier Lig'e de taşınacak.


Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), mart ayında aldığı kararla gerektiğinde bu görüntülerin VAR odasında da kullanılmasının önünü açmıştı.

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hakem kamerası kullanımının "beklentilerinin ötesine geçtiğini" ve çok olumlu yorumlar aldıklarını söyledi.

Premier Lig'de hakem kamerası ilk kez 2023-24 sezonunda, Crystal Palace-Manchester United maçında kullanılmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.