Premier Lig'in maç yayınlarında hakem kameraları da kullanılacak

İngiltere Premier Lig maçlarında yeni sezondan itibaren hakem kameralarının görüntüleri de yayında kullanılabilecek.İngiliz basınında yer alan habere göre, Premier Lig'deki maçlarda gollerin ve önemli pozisyonların tekrarında hakemlerin taktığı kameralardaki görüntülerden de yararlanılacak.FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda ilk kez başvurulan hakem kameralarının yayında kullanılması yeniliği yarın oynanacak Liverpool-Bournemouth maçından itibaren İngiltere Premier Lig'e de taşınacak.Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), mart ayında aldığı kararla gerektiğinde bu görüntülerin VAR odasında da kullanılmasının önünü açmıştı.FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hakem kamerası kullanımının "beklentilerinin ötesine geçtiğini" ve çok olumlu yorumlar aldıklarını söyledi.Premier Lig'de hakem kamerası ilk kez 2023-24 sezonunda, Crystal Palace-Manchester United maçında kullanılmıştı.