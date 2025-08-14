14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
2-0
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
5-6
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
0-1UZS
14 Ağustos
Brann-Haecken
0-1
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
1-2
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
3-1
14 Ağustos
Drita-FCSB
1-3
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
2-1
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
3-4
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
2-0
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
2-1
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-2
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
0-2
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
1-3UZS
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
1-1
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
2-4
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
3-2

Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası kadrosu açıklandı

Tayland'da düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımızın kadrosu belli oldu.

Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası kadrosu açıklandı
22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihlerinde Tayland'da düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımızın kadrosu açıklandı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre; E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek Filenin Sultanları'nın sporcu kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal

Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

