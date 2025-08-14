Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası kadrosu açıklandı

22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihlerinde Tayland'da düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımızın kadrosu açıklandı.



Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre; E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek Filenin Sultanları'nın sporcu kadrosu şu şekilde:



Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin



Pasör Çaprazı: Melissa Vargas



Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın



Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal



Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın



