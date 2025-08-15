14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
2-0
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
5-6
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
0-1UZS
14 Ağustos
Brann-Haecken
0-1
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
1-2
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
3-1
14 Ağustos
Drita-FCSB
1-3
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
2-1
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
3-4
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
2-0
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
2-1
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-2
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
0-2
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
1-3UZS
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
1-1
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
2-4
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
3-2

Shakhtar penaltılarda elendi: Samsunspor'un rakibi belli oldu!

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Panathinaikos ile 120 dakika sonunda 0-0 berabere kaldığı maçı penaltılarda 4-3 kaybederek Avrupa Ligi'ne veda etti. Panathinaikos ise play-off turuna yükselerek Samsunspor'un rakibi oldu.

Samsunspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi, Panathinaikos oldu.

Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, Yunanistan ekibi Panathinaikos'u konuk etti.

İlk maçı 0-0 berabere biten eşleşmenin rövanşında da normal süre ve uzatma devreleri golsüz sona erdi. Penaltılarla rakibine 4-3 üstünlük kuran Panathinaikos, play-off turuna yükseldi.

ARDA TURAN KIRMIZI GÖRDÜ


Ukrayna ekibinde Oleh Ocheretko, 82. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan, aynı dakikada hakeme itirazından dolayı kırmızı kart gördü.

SAMSUNSPOR MAÇLARININ TARİHLERİ

Samsunspor ile Panathinaikos'un karşılaşacağı play-off turunda maçlar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
