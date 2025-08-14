14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
2-0
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
5-6
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
0-1UZS
14 Ağustos
Brann-Haecken
0-1
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
1-2
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
3-1
14 Ağustos
Drita-FCSB
1-3
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
2-1
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
3-4
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
2-0
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
2-1
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-2
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
0-2
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
1-3UZS
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
1-1
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
2-4
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
3-2

Beşiktaş taraftarından St. Patrick's maçında sert tepki

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında St. Patrick's karşısında ilk yarıda 2-0 geriye düşen Beşiktaş, taraftarından yoğun tepki gördü.

calendar 14 Ağustos 2025 21:40 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2025 21:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında İrlanda ekibi Beşiktaş, St. Patrick's'i konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, 3. dakikada penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti. St. Patrick's, 34. dakikada farkı ikiye çıkararak skoru 2-0'a getirdi.

TARAFTARDAN BÜYÜK TEPKİ! 

Bu golün ardından Beşiktaş taraftarı, tribünlerde takımlarına sert tepki gösterdi ve ıslıklarla protesto etti. 

Taraftarlar ayrıca, "Hoca alsana, hoca alsana, Serdal Adalı hoca alsana" tezahüratlarında bulundu. 


Siyah-beyazlılar, deplasmanda oynanan ilk maçı 4-1 kazanmıştı.

Karşılaşmanın 43. dakikasında Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz ile golü buldu. Golün ardından takımı alkışladı.

İlk yarının bitiş düdüğünün ardından Siyah-Beyazlı taraftarlar takıma yeniden tepki olarak yoğun bir şekilde ıslıkladı.

