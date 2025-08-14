14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
2-0
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
5-6
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
0-1UZS
14 Ağustos
Brann-Haecken
0-1
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
1-2
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
3-1
14 Ağustos
Drita-FCSB
1-3
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
2-1
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
3-4
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
2-0
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
2-1
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-2
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
0-2
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
1-3UZS
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
1-1
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
2-4
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
3-2

Fenerbahçe, Omar Fayed'i Arouca'ya kiraladı

Fenerbahçe, genç stoper Omar Fayed'i satın alma opsiyonu ile birlikte Portekiz ekibi Arouca'ya kiralık olarak gönderdi.

Fenerbahçe, Omar Fayed'i Arouca'ya kiraladı
Fenerbahçe, kadrosunda yer alan genç savunma oyuncusu Omar Fayed'in Portekiz Premier Ligi ekiplerinden Arouca'ya transferini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki futbolcunun 2025–2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile kiralık olarak Arouca forması giyeceği belirtildi. 

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:


"Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Omar Fayed'in, 2025–2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda FC Arouca kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz."

2023'TE GELDİ

Omar Fayed, 2023 yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye katıldı. Ardından Belçika ekibi Beerschot ve Sırbistan temsilcisi Novi Pazar'a kiralandı. Sarı-lacivertlilerle 2027 yılına kadar kontratı bulunan genç savunmacının güncel piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösteriliyor.

Geçtiğimiz sezon Beerschot formasıyla 15 maça çıkan Omar Fayed, 1 asistlik katkı sağladı.

FENERBAHÇE'DEN AYRILANLAR

Sarı-Lacivertliler'de bu sezon Osayi-Samuel, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Emir Ortakaya, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Yiğit Fidan, Burak Kapacak, Arda Akgün ve Ertuğrul Çetin ile yollar ayrılmıştı.

 

 

