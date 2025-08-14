14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
2-0
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
5-6
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
0-1UZS
14 Ağustos
Brann-Haecken
0-1
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
1-2
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
3-1
14 Ağustos
Drita-FCSB
1-3
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
2-1
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
3-4
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
2-0
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
2-1
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-2
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
0-2
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
1-3UZS
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
1-1
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
2-4
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
3-2

Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Beşiktaş, St. Patrick's'i elemesi halinde Play-Off Turu'nda Lausanne-Sport ile karşılaşacak.

calendar 14 Ağustos 2025 18:52 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2025 19:06
Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Beşiktaş'ın bugün(perşembe) günü oynanacak St Patrick's maçının sonunda rakibini elemesi halinde Konferans Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu.

Siyah-beyazlılar, İsviçre ekibi Lausanne ile karşı karşıya gelecek.

Lausanne, toplamda 5-1'lik skor ile Kazakistan ekibi Astana'yı eleyerek adını Konferans Ligi'ne yazdırdı. LAUSANNE HAKKINDA

Lausanne, geçtiğimiz sezonu ligde Basel, Servette, Young Boys ve Lugano'nun ardından 5. olarak bitirdi.

İsviçre temsilcisinin toplam kadro değeri 37.4 milyon euro.


Lausanne'ın en değerli oyuncusu Alvyn Sanches. İsviçreli orta saha oyuncusunun piyasa değeri 14 milyon euro. 22 yaşındaki oyuncunun şu anda çapraz bağ yırtığı sakatlığı bulunuyor. Oyuncunun tahmini geri dönüş tarihi 30 Ekim 2025.

Lausanne'in en değerli ikinci oyuncusu 5 milyon euro ile Karim Sow olurken 3. en değerli oyuncusu ise 4.5 milyon euro değer ile Jamie Roche.

