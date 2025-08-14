14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
2-0
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
5-6
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
0-1UZS
14 Ağustos
Brann-Haecken
0-1
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
1-2
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
3-1
14 Ağustos
Drita-FCSB
1-3
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
2-1
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
3-4
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
2-0
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
2-1
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-2
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
0-2
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
1-3UZS
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
1-1
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
2-4
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
3-2

Slaven Bilic'ten Fenerbahçe örneği!

Slaven Bilic, verdiği röportajda Hajduk Split'in durumunu Fenerbahçe'den bir örnekle açıkladı.

calendar 14 Ağustos 2025 18:13 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2025 18:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Slaven Bilic'ten Fenerbahçe örneği!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş'ı çalıştıran Hırvat teknik direktör Slaven Bilic, gerçekleştirdiği röportajda kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

"ÖRNEĞİN FENERBAHÇE..."

Bilic, kendisine yöneltilen "Hajduk Split, 2005'ten beri şampiyon olamıyor. Bu yıl şampiyon olacak mı?" sorusuna Fenerbahçe örneği ile cevap verdi:

"Tabii ki... Nasıl coşku olmaz, nasıl çılgınlık olmaz? Örneğin Fenerbahçe de bu coşku, baskı ve beklentilerin kendilerine yük olacağını biliyor ama durum böyle... Ve şampiyon olacaklar mı... Buna inanmasam ne tür bir Hajduk taraftarı olurdum!"

Suudi Arabistan'daki geçirdiği bir sezonun ardından izlenimleri hakkında sorula soruya Bilic, "Lig ilginç, çok takip ediliyor ve gelişiyor. Geçen sezon gerçekten iyiydi, rekabetçiydi. Her takımda beş ile sekiz iyi oyuncu bulunuyor, sekiz yabancı oyuncu oynayabiliyor. Teknik direktörler de iyi, sadece rekabetçi değil, kaliteli futbol da oynanıyor. Tabii ki beş büyük ligin seviyesinde değil ama bazen çok görkemli maçlar oluyor. Biz fena bir sezon geçirmedik, ligi yedinci bitirdik ki bu olumlu karşılandı. Çünkü bizim takım en az para harcanan ekipti, bu yüzden altyapı oyuncularımıza çok güvendik. İki oyuncumuz A milli takıma, üçü ise genç milli takıma çağrıldı. Suudi Arabistan'da genç oyunculara şans verilmesi nadirdir, bu açıdan her şey yolundaydı. Aslında bu hikâyede en memnuniyetsiz olan ben ve ekibimdik, çünkü biraz daha yatırım yapılması gerektiğini gördük. Biz hiçbir zaman birinci, ikinci veya üçüncü olamayız, bunu biliyoruz; ama biraz daha rekabetçi olabilmemiz için iki oyuncuya daha ihtiyacımız vardı." şeklinde cevap verdi.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.