Allan Saint-Maximin'den Jose Mourinho itirafı!

Fenerbahçe'den ayrılan Allan Saint-Maximin, kariyerine Meksika'da devam etme kararı aldı. 28 yaşındaki Fransız futbolcu, Club America ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı.
"HARİKA BİR İNSAN"
TUDN'a konuşan Maximin, hem Fenerbahçe'deki dönemi hem de Jose Mourinho ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Ünlü çalıştırıcıyla aynı takımda çalışmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Maximin, şu ifadeleri kullandı:
"Mourinho benim için çok önemli... İnsanlar bazı şeyleri anlamıyor, onunla yaptığım konuşmalar, sohbetler, birlikte çok zaman geçirdik, o harika bir teknik direktör ve harika bir insan."
"BİRKAÇ KEZ TARTIŞTIK"
Mourinho'yu kariyerinde çalıştığı en iyi teknik direktörlerden biri olarak tanımlayan Maximin, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Dürüst olmak gerekirse, o benim kariyerimdeki en iyi teknik direktörlerden biri. Birkaç kez tartıştık ama kötü bir şey olmadı. O sizin babanız gibidir. Sadece evet ya da pardon deyip odanıza gitmezsiniz. Bana her zaman iyi davrandı. Akademim için de bana çok şey öğretti. Akademimdeki çocukları görmeye geldi, çocuklarımın Fenerbahçe ile oynadığı maçlardan birine geldi. Her şey harikaydı."
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Maximin, geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giymişti. 28 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de 31 maçta 4 gol attı ve 5 asist yaptı.
