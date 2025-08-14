14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
2-0
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
5-6
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
0-1UZS
14 Ağustos
Brann-Haecken
0-1
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
1-2
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
3-1
14 Ağustos
Drita-FCSB
1-3
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
2-1
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
3-4
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
2-0
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
2-1
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-2
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
0-2
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
1-3UZS
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
1-1
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
2-4
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
3-2

Uduokhai: "Hocamız devre arasında mesajı verdi"

Beşiktaş'ta Felix Uduokhai, St. Patrick's karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

UEFA Konferans Ligi üçüncü ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş, 4-1'in rövanşında St. Patrick's'i 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ın Alman stoperi Felix Uduokhai, açıklamalarda bulundu.

"KIRILMA NOKTALARI..."

Mücadele sonrası konuşan Alman stoper, "Rakibimizi tebrik ediyorum, saygı duyulası bir rakip. İlk dakikada gol yedik. Bu tarz durumlarda geri dönmek zor olur. İkinci golü de yedik ama geri dönmeyi istedik. Önemli olan turu geçmekti. Mutluyuz. Devre arasında hocamız net mesajlar verdi, neleri daha iyi yapmamız gerektiği hakkında. Tek pas, kontrol pas oynamamız gerektiğinden bahsettik. Fırsatlar yaratacaktık, bunu yapacak kalitemiz vardı. Toplu ve topsuz oyunu daha iyi oynayabileceğimizden konuştuk. Topu kaybettikten sonra daha hızlı kaptık. Devre arasında konuştuğumuz ve kırılma noktaları bunlardı." sözlerini sarf etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
