14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
2-0
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
5-6
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
0-1UZS
14 Ağustos
Brann-Haecken
0-1
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
1-2
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
3-1
14 Ağustos
Drita-FCSB
1-3
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
2-1
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
3-4
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
2-0
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
2-1
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-2
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
0-2
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
1-3UZS
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
1-1
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
2-4
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
3-2

Roma'dan Sancho'ya 23 milyon Euro!

Roma, Manchester United'ın gözden çıkardığı Jadon Sancho'ya 23 milyon Euro resmi teklif yaptı.

calendar 14 Ağustos 2025 18:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Roma, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Manchester United'da forma giyen Jadon Sancho'ya resmi teklif yaptı.

23 MİLYON EURO RESMİ TEKLİF

Fabrizio Romano'nun haberine göre İtalyan ekibi, Manchester United'a Jadon Sancho için 23 milyon Euro'luk bir resmi teklif yaptı.

BEŞİKTAŞ, 1 HAFTA SÜRE VERDİ

Öte yandan Sercan Dikme'nin aktardığına göre Beşiktaş, İngiliz yıldıza geleceği ile ilgili karar vermesi için 1 haftalık süre verdi.

Siyah-beyazlıların, İngiliz yıldızdan olumlu yanıt alamazsa yeni sol kanat alternatiflerine yöneleceği kaydedildi. 

PERFORMANSI

Geçen sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçiren Sancho, Londra temsilcisinde çıktığı 41 maçta 5 gol attı ve 10 asist yaptı. 
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
