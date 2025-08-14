14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
19:00
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
20:00
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
20:00
14 Ağustos
Brann-Haecken
20:00
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
20:30
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00
14 Ağustos
Drita-FCSB
21:00
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
21:00
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
21:00
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
21:30
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
22:00
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-154'
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
19:00
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
19:30
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
20:00
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
21:00
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
21:00

Muleka'dan 10 milyon euro'luk veda!

Al-Kholood ile yollarını ayıran Jackson Muleka, 2028 yılına kadar tüm alacakları için kulübü FIFA'ya şikayet etti.

calendar 14 Ağustos 2025 15:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Muleka'dan 10 milyon euro'luk veda!
Al-Kholood ile sözleşmesini fesheden Jackson Muleka, Suudi Arabistan temsilcisini FIFA'ya şikayet etti.

Le Soir'de yer alan habere göre, Al-Kholood, Muleka'nın sözleşme şartlarını düşürmek istedi ve Demokratik Kongolu futbolcuya dört ay maaş ödemedi. Muleka, bu gelişmenin ardından kulüple sözleşmesini feshetti.

10 MİLYON EURO'LUK DAVA

Muleka, sözleşmesini feshetmesinin ardından 2028 yılına kadar tüm alacakları için kulübü FIFA'ya şikayet etti. 25 yaşındaki futbolcunun talep ettiği bedelin 10 milyon euro'ya yakın oduğu yazıldı.

Al-Kholood, Muleka'yı geçen sezon Beşiktaş'tan kiralamasının ardından temmuz ayında 25 yaşındaki futbolcunun bonservisini almış ve Muleka ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.


Al-Kholood forması altında 30 maçta süre bulan Muleka, 7 gol attı ve 6 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
