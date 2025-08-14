Muleka'dan 10 milyon euro'luk veda!

Al-Kholood ile sözleşmesini fesheden Jackson Muleka, Suudi Arabistan temsilcisini FIFA'ya şikayet etti.
Le Soir'de yer alan habere göre, Al-Kholood, Muleka'nın sözleşme şartlarını düşürmek istedi ve Demokratik Kongolu futbolcuya dört ay maaş ödemedi. Muleka, bu gelişmenin ardından kulüple sözleşmesini feshetti.
10 MİLYON EURO'LUK DAVA
Muleka, sözleşmesini feshetmesinin ardından 2028 yılına kadar tüm alacakları için kulübü FIFA'ya şikayet etti. 25 yaşındaki futbolcunun talep ettiği bedelin 10 milyon euro'ya yakın oduğu yazıldı.
Al-Kholood, Muleka'yı geçen sezon Beşiktaş'tan kiralamasının ardından temmuz ayında 25 yaşındaki futbolcunun bonservisini almış ve Muleka ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Al-Kholood forması altında 30 maçta süre bulan Muleka, 7 gol attı ve 6 asist yaptı.
