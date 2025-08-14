Joao Mario yine boş geçmedi

Beşiktaş'ın bu sezon gol attığı tüm maçlarda fileleri sarsan isim olan Joao Mario, St. Patrick's'le oynanan ikinci maçı da boş geçmedi.
63. dakikada Orkun Kökçü'nün yerine oyuna giren Joao Mario, 79. dakikada attığı golle siyah-beyazlı takımı maçta 3-2 öne geçirdi.
Shakhtar Donetsk ile İstanbul'da oynanan ilk maçta Ukrayna ekibinin filelerini havalandıran tecrübeli oyuncu, St. Patrick's'le İrlanda'da oynanan ve Beşiktaş'ın 4-1 kazandığı müsabakada perdeyi açan isim olmuştu.
