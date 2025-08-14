14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
2-0
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
5-6
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
0-1UZS
14 Ağustos
Brann-Haecken
0-1
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
1-2
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
3-1
14 Ağustos
Drita-FCSB
1-3
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
2-1
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
3-4
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
2-0
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
2-1
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-2
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
0-2
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
1-3UZS
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
1-1
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
2-4
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
3-2

Joao Mario yine boş geçmedi

Beşiktaş'ın Portekizli ismi Joao Mario, Beşiktaş'ın bu sezon gol attığı tüm maçlarda fileleri sarstı.

calendar 14 Ağustos 2025 23:19 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2025 23:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Joao Mario yine boş geçmedi
Beşiktaş'ın bu sezon gol attığı tüm maçlarda fileleri sarsan isim olan Joao Mario, St. Patrick's'le oynanan ikinci maçı da boş geçmedi.

63. dakikada Orkun Kökçü'nün yerine oyuna giren Joao Mario, 79. dakikada attığı golle siyah-beyazlı takımı maçta 3-2 öne geçirdi.

Shakhtar Donetsk ile İstanbul'da oynanan ilk maçta Ukrayna ekibinin filelerini havalandıran tecrübeli oyuncu, St. Patrick's'le İrlanda'da oynanan ve Beşiktaş'ın 4-1 kazandığı müsabakada perdeyi açan isim olmuştu.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.