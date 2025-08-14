14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
2-0
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
5-6
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
0-1UZS
14 Ağustos
Brann-Haecken
0-1
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
1-2
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
3-1
14 Ağustos
Drita-FCSB
1-3
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
2-1
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
3-4
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
2-0
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
2-1
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-2
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
0-2
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
1-3UZS
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
1-1
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
2-4
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
3-2

Lucas Vazquez'in Beşiktaş kararı!

Real Madrid'den ayrılan Lucas Vazquez, Beşiktaş'ın yaptığı teklifi yetersiz buldu.

calendar 14 Ağustos 2025 19:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Lucas Vazquez'in Beşiktaş kararı!
Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Real Madrid'den ayrılan Lucas Vazquez ile ilgilenmişti. İspanya basınından transferin son durumu hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

YETERSİZ BULDU

Fichajes'in haberine göre, 34 yaşındaki İspanyol sağ bek, Beşiktaş'ın teklif ettiği 1 yıllık sözleşmeyi yetersiz bulduğu için reddetti.

"1 SENEDEN FAZLA KONTRAT VERMEYİZ"

Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında 32-34 yaş arasındaki futbolculara 1 seneden fazla kontrat vermeyeceklerini belirtmişti.

PERFORMANSI

10 sezondur formasını giydiği Real Madrid'de geçen sezon 53 maça çıkan yıldız oyuncu, 2 gol ve 8 asist kaydetti. 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
