Lucas Vazquez'in Beşiktaş kararı!

Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Real Madrid'den ayrılan Lucas Vazquez ile ilgilenmişti. İspanya basınından transferin son durumu hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
YETERSİZ BULDU
Fichajes'in haberine göre, 34 yaşındaki İspanyol sağ bek, Beşiktaş'ın teklif ettiği 1 yıllık sözleşmeyi yetersiz bulduğu için reddetti.
"1 SENEDEN FAZLA KONTRAT VERMEYİZ"
Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında 32-34 yaş arasındaki futbolculara 1 seneden fazla kontrat vermeyeceklerini belirtmişti.
PERFORMANSI
10 sezondur formasını giydiği Real Madrid'de geçen sezon 53 maça çıkan yıldız oyuncu, 2 gol ve 8 asist kaydetti.
