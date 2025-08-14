14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
19:00
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
20:00
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
20:00
14 Ağustos
Brann-Haecken
20:00
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
20:30
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00
14 Ağustos
Drita-FCSB
21:00
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
21:00
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
21:00
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
21:30
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
22:00
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-153'
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
19:00
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
19:30
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
20:00
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
21:00
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
21:00

Newcastle United'da mutlu son: Jacob Ramsey

Newcastle United, Jacob Ramsey'i kadrosuna katabilmek için Aston Villa ile 46 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı.

calendar 14 Ağustos 2025 16:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Alexander Isak'ın takımdan ayrılma tehdidiyle yaz transfer dönemini geçiren Newcastle United, yıldız transferinde mutlu sona ulaştı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Newcastle United, Jacob Ramsey'nin transferi için Aston Villa ile 40 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

Haberde, yıldız orta saha oyuncusunun kulüple kişisel şartlarda da anlaştığı ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere yola çıktığı bilgisine yer verildi.

SEZON PERFORMANSI

Jacob Ramsey, geçtiğimiz sezonda Aston Villa formasıyla 46 maçta sahada yerini alırken 4 gol atıp 7 de asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
