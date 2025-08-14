Newcastle United'da mutlu son: Jacob Ramsey

Alexander Isak'ın takımdan ayrılma tehdidiyle yaz transfer dönemini geçiren Newcastle United, yıldız transferinde mutlu sona ulaştı.





Fabrizio Romano'nun haberine göre Newcastle United, Jacob Ramsey'nin transferi için Aston Villa ile 40 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.





Haberde, yıldız orta saha oyuncusunun kulüple kişisel şartlarda da anlaştığı ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere yola çıktığı bilgisine yer verildi.





SEZON PERFORMANSI



Jacob Ramsey, geçtiğimiz sezonda Aston Villa formasıyla 46 maçta sahada yerini alırken 4 gol atıp 7 de asist yaptı.



