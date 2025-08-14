Real Betis'te Bakambu'ya veda kararı!

Real Betis, Cedric Bakambu ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.





İspanyol basınında yer alan habere göre, Real Betis, 34 yaşındaki futbolcuyu yeni sezonda kadroda düşünmüyor.





Real Betis, bu kararının ardından Bakambu'dan kendisine yeni bir kulüp bulmasını istedi.

Bakambu ise yeni sezon başlayana kadar Real Betis'te kalmak ve takımdaki rolünü öğrenmek istiyor.





İspanyol ekibinin teknik direktörü Manuel Pellegri'nin, kulüp istese bile yerine bir yedek bulana kadar Bakambu'nun ayrılmasına izin vermeyeceği kaydedildi.





Bakambu ile La Liga ve ABD'den ilgilenen takımlar olduğu, 34 yaşındaki futbolcunun ayrıca temmuz ayında PAOK'tan gelen bir teklifi kabul etmediği yazıldı.



REAL BETIS KARNESİ



Real Betis formasıyla 47 resmi maça çıkan Demokratik Kongolu santrfor 11 gol ve 4 asist ile takımına katkı sağladı.



