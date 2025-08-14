14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
19:00
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
20:00
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
20:00
14 Ağustos
Brann-Haecken
20:00
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
20:30
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00
14 Ağustos
Drita-FCSB
21:00
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
21:00
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
21:00
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
21:30
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
22:00
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-155'
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
19:00
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
19:30
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
20:00
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
21:00
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
21:00

Real Betis'te Bakambu'ya veda kararı!

Real Betis, Cedric Bakambu'yu yeni sezonda kadroda düşünmüyor. İspanyol ekibi, 34 yaşındaki futbolcudan kendisine yeni bir kulüp bulmasını istedi.

Real Betis'te Bakambu'ya veda kararı!
Real Betis, Cedric Bakambu ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Real Betis, 34 yaşındaki futbolcuyu yeni sezonda kadroda düşünmüyor.

Real Betis, bu kararının ardından Bakambu'dan kendisine yeni bir kulüp bulmasını istedi. 



Bakambu ise yeni sezon başlayana kadar Real Betis'te kalmak ve takımdaki rolünü öğrenmek istiyor.

İspanyol ekibinin teknik direktörü Manuel Pellegri'nin, kulüp istese bile yerine bir yedek bulana kadar Bakambu'nun ayrılmasına izin vermeyeceği kaydedildi.

Bakambu ile La Liga ve ABD'den ilgilenen takımlar olduğu, 34 yaşındaki futbolcunun ayrıca temmuz ayında PAOK'tan gelen bir teklifi kabul etmediği yazıldı.

REAL BETIS KARNESİ

Real Betis formasıyla 47 resmi maça çıkan Demokratik Kongolu santrfor 11 gol ve 4 asist ile takımına katkı sağladı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
