14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
19:00
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
20:00
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
20:00
14 Ağustos
Brann-Haecken
20:00
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
20:30
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00
14 Ağustos
Drita-FCSB
21:00
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
21:00
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
21:00
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
21:30
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
22:00
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-153'
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
19:00
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
19:30
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
20:00
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
21:00
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
21:00

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig yayın ihalesi 20 Ağustos'ta

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig yayın ihalesinin 20 Ağustos'ta yapılacağı açıklandı.

14 Ağustos 2025 17:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig yayın ihalesi 20 Ağustos'ta
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarının yayını için açık artırma usulüyle ihale süreci başlattı.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre, yayın haklarını almak isteyen kuruluşlar, 10 bin lira bedelle ihale dokümanını teslim alabilecek.

18 Ağustos Pazartesi saat 17.00'ye kadar sürecek başvuruların ardından 20 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ihale gerçekleştirilecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
