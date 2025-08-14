TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig yayın ihalesi 20 Ağustos'ta

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarının yayını için açık artırma usulüyle ihale süreci başlattı.



TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre, yayın haklarını almak isteyen kuruluşlar, 10 bin lira bedelle ihale dokümanını teslim alabilecek.



18 Ağustos Pazartesi saat 17.00'ye kadar sürecek başvuruların ardından 20 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ihale gerçekleştirilecek.



