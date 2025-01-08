Milwaukee Bucks ve Memphis Grizzlies'in Miami Heat yıldızı Jimmy Butler için takas yapmamaları yönünde bilgilendirildiği iddia edildi.



NBA muhabiri Chris Haynes, birkaç takımın Butler'ın kadrolarına katılmakla ilgilenmediği konusunda bilgilendirildiğini açıkladı.



Haynes ayrıca Butler'ın tutumunun takımlara takas tekliflerini yeniden gözden geçirmeleri konusunda baskı yaptığını belirtirken, "Jimmy bu konuda bir miktar avantaja sahip." ifadelerini sözlerine ekledi.



The Ringer'dan Kevin O'Connor, Bucks'ın da Butler için takas yapmaması konusunda uyarılan ekipler arasında olduğunu paylaşarak, "Butler şimdi iki playoff takımını reddetmiş oldu" şeklinde bir tweet attı.



Butler'ın bu sezonun başlarında yaptığı takas talebi, Heat tarafından yedi maçlık bir ceza ile sonuçlanmıştı. Takımın şu anda takas seçeneklerini araştırdığı ancak henüz güçlü bir teklif almadığı bildirilmişti.



Miami Herald'dan Anthony Chiang ve Barry Jackson, Heat'in birkaç takımla görüştüğünü ancak henüz beklediği bir takas teklifi almadığını bildirdi. Miami'nin en büyük önceliğinin, takıma hızlıca yardımcı olabilecek kaliteli oyuncular edinmek ve aynı zamanda üst düzey bir All-Star dahil olmadığı sürece uzun vadeli maaş taahhütlerinden kaçınmak olduğu biliniyor.



Phoenix Suns'ın Butler için en agresif talip olduğu söylense de, Bradley Beal'ın kontratında takas vetosu maddesi oluşunun işleri zorlaştırdığı ve aldığı maaşın yüksekliği sebebiyle muhtemel bir anlaşmayı kolaylaştırmak adına üçüncü bir takıma ihtiyaç duyulduğu açıklanıyordu.



