Golden State Warriors forveti Jimmy Butler, Miami Heat ile yollarının sancılı bir şekilde ayrılmasına rağmen eski takımı hakkında olumsuz konuşmaktan kaçındı.



Butler, "The Kris Fade Show" programına konuk olduğu sırada, Warriors formasıyla Heat'e karşı oynayacağı ilk maçın "kişisel" olacağını ancak eski takımına hala sevgiyle baktığını belirtti.



"Bir takıma karşı oynamak harika bir duygu, çünkü herkesi tanıyorsunuz," diyen Butler, "Nasıl oynadıklarını biliyorum, onlar da benim nasıl oynadığımı biliyor. Ama her şey sevgiyle ilgili. Miami'de altı sezon boyunca birlikte mücadele ettik ve onlara her zaman söylediğim gibi, beni yenmek için ne kadar motiveyseler, benim için de aynı derecede kişisel." ifadelerini kullandı.



Ancak Butler ile Heat arasındaki ilişkiler, son birkaç ayında oldukça gergin bir hal almıştı. Takım, Butler'ı Ocak ayında üç kez kadro dışı bırakmış ve yaşanan anlaşmazlıklar sonrası 6 Şubat'taki takas döneminde Golden State Warriors'a gönderilmişti.



Warriors ve Heat, 25 Mart'ta Miami'de karşı karşıya gelecek. Bu mücadele, Butler için eski takımına karşı oynayacağı ilk maç olacak.