Golden State Warriors'ın forveti Jimmy Butler, takım arkadaşı Stephen Curry'nin Orlando Magic karşısında sergilediği etkileyici performansa övgüler yağdırdı.



Curry, geçtiğimiz gece oynanan ve Warriors'ın 121-115 kazandığı maçta 12 üçlük isabetiyle 56 sayı kaydederek takımını galibiyete taşıdı.



"Onu izlemek gerçekten keyifli. Daha da önemlisi, bu maçı kazanmamızın en büyük sebeplerinden biri oydu," diyen Butler, The Athletic'ten Anthony Slater'a yaptığı açıklamada, "Onunla aynı takımda olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.



Curry'nin 12 üçlük isabeti, kariyerindeki en yüksek miktara yalnızca bir isabet uzaklıktaydı.



11 kez All-Star seçilen Curry, üçüncü çeyrekte ise tek başına Orlando Magic'ten daha fazla sayı üretti. Magic 21 sayı atarken, Curry 22 sayı kaydetti.



Butler son olarak, "İlk yarının sonunda attığı inanılmaz şut ve ardından üçüncü çeyrekte yaptıkları... Gerçekten üst düzey bir basketbol," şeklinde konuştu.



Warriors, Miami Heat'ten Butler'ı kadrosuna kattıktan sonra çıktığı son sekiz maçın yedisini kazandı. Bu süreçte Curry, maç başına 31 sayı ortalaması yakaladı.



